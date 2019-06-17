Из-за Медведчука телеканал ZIK покидает известная телеведущая

Даниленко покидает ZIK / facebook.com/tdanylenko

17 июня, в понедельник, о своем решении покинуть телеканал ZIK, который ранее через бизнес-партнера прикупил Виктор Медведчук, сообщила телеведущая Татьяна Даниленко.

"В последнее время российские федеральные каналы цитировали ZIK, называя "бандеровским каналом". Если русские или их сателлиты покупают что-то "бандеровское", то не для того, чтобы оно таким и оставалось.

"Ополченцы", газ и медиа - играют ту же роль, что и "Град", "Смерч", "Торнадо". Только медиа – оружие более коварное. Оно убивает всех сразу. Я не буду стрелять в головы", - написала на своей странице в Facebook телеведущая.

Она также уточнила, что сегодня ее последний прямой эфир на телеканале ZIK.

Отметим, на телеканале ZIK Даниленко налчала работать в марте 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, львовский бизнесмен и политик Тарас Козак 14 июня 2019 года купил телеканал ZIK и стал его единоличным владельцем. Подтвердил информацию о том, что ZIK отныне фактически принадлежит Медведчуку редактор телеканала Роман Недзельский.