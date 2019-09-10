"Я за свободу слова": Зеленский пообещал не закрывать телеканалы

Президент отреагировал на ситуацию с телеканалом NewsOne.
Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Ровно отреагировал на ситуацию с телеканалом NewsOne.
Глава государства отметил, что он выступает за свободу слова, и не намерен закрывать телеканалы.
"Я очень уважаю каждый канал, и канал NewsOne. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий", - сказал он, отвечая на вопрос журналистки телеканала NewsOne.
Напомним, российский одиозный ведущий Дмитрий Киселев анонсировал телемост между российским пропагандистским телеканалом Россия 1 и украинским каналом NewsOne. Анонсированный телемост между РФ и Украиной вызвал серьезный резонанс в обществе, против него выступили украинские власти.
Newsone отказался от проведения мероприятия, однако в России решили провести свой "телемост": Всероссийская государственная телерадиовещательная компания пригласила российских и украинских участников 12 июля в студию телеканала Россия 1 в Москве.
Затем Нацсовет в ходе внеплановой проверки телеканала NewsOne зафиксировал нарушения, и 5 сентября принял решение обратиться в суд для последующего аннулирование лицензии на вещание у NewsOne.
Ранее Владимир Зеленский на Ровенщине ласково пригрозил бизнесменам.