"Я за свободу слова": Зеленский пообещал не закрывать телеканалы

Владимир Зеленский заявил, что никогда не будет закрывать телеканалы / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Ровно отреагировал на ситуацию с телеканалом NewsOne.

Глава государства отметил, что он выступает за свободу слова, и не намерен закрывать телеканалы.

"Я очень уважаю каждый канал, и канал NewsOne. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий", - сказал он, отвечая на вопрос журналистки телеканала NewsOne.

Напомним, российский одиозный ведущий Дмитрий Киселев анонсировал телемост между российским пропагандистским телеканалом Россия 1 и украинским каналом NewsOne. Анонсированный телемост между РФ и Украиной вызвал серьезный резонанс в обществе, против него выступили украинские власти.

Newsone отказался от проведения мероприятия, однако в России решили провести свой "телемост": Всероссийская государственная телерадиовещательная компания пригласила российских и украинских участников 12 июля в студию телеканала Россия 1 в Москве.

Затем Нацсовет в ходе внеплановой проверки телеканала NewsOne зафиксировал нарушения, и 5 сентября принял решение обратиться в суд для последующего аннулирование лицензии на вещание у NewsOne.

Ранее Владимир Зеленский на Ровенщине ласково пригрозил бизнесменам.