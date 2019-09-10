"Будем ограничивать в свободных днях": на Ровенщине Зеленский ласково пригрозил бизнесменам

Владимир Зеленский пригрозил теневым дельцам / Фото пресс-службы ОП

Во время визита в Острожскую академию президент Владимир Зеленский обратил внимание на проблему с функционированием в регионе незаконных АЗС.

При этом глава государства заявил о том, что причастные к этому дельцы вскоре почувствуют на себе внимание правоохранителей.

"Прекратите это делать в ближайшие дни потому что за это будем... Мы будем не просто тщательно следить, а... Пользуясь своим настроением и тем, что не могу в университете нецензурно говорить, поэтому скажу так - будем тщательно следить и ограничивать вас в ваших свободных днях в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Как известно, ранее Зеленский неоднократно публично высказывал недовольство деятельностью чиновников.

В Борисполе президент выгнал с совещания секретаря горсовета Ярослава Годунка, назвав его разбойником и чертом.

На Закарпатье Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении, обвинив их в неспособности бороться с контрабандой.

А секретарю горсовета города Смела Виктору Федоренко глава государства предложил продать собственный джип и оплатить часть долгов за теплоснабжение.

Напомним, ранее Годунок заявил о планах судебных разбирательств с президентом Владимиром Зеленским.