"Два дебила - это сила": скандальный "черт" Годунок решил засудить Зеленского

О планах судебных разбирательств с президентом Владимиром Зеленским заявил секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок.

Он сообщил, что подписал соглашение с адвокатом Дмитрием Калько, который будет помогать ему отстаивать интересы в суде.

"Подписал соглашение с известным и смелым адвокатом Dmitry Kalko. Все остальные боятся судиться против ПреЗедента. Мы настроены на победу в деле по защите моих чести, достоинства и деловой репутации, пострадавших от противоправных обвинений гаранта Конституции", - написал Годунок в Facebook.

Отметим, что сообщение Годунка в Facebook активно прокомментировали пользователи:

"Війна, так війна?", - пишет Іван Татауров.

"Ярик успокойся", - советует Годунку Наталья Цвилий.

"Цікаво ціна послуг адвоката-камікадзе, який обіцяє перемогу:)", - иронизирует Евгения Парубец.

"Два дэбила, это сила", - потроллил планы Годунка и его адвоката Максим Математика.

Напомним, 10 июля в Борисполе президент Украины Владимир Зеленский назвал "разбойником" и выгнал из зала секретаря местного горсовета Ярослава Годунка. После встречи глава государства заявил о своем намерении обратиться в СБУ по поводу криминального прошлого бориспольского чиновника.

После чего Зеленский заявил о своем намерении обратиться в СБУ по поводу криминального прошлого Годунка. "Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта...", - сказал Зеленский.

Кто такой Ярослав Годунок?

Биография

У Ярослава Годунка двое детей - дочь и сын. Родился в Ровенской области. В 1995-1997 годах служил в ВСУ, а затем – в киевском спецподразделении Беркут на должности милиционера-водителя. Впоследствии решил заняться общественной деятельностью.

В 2000 году Годунка выбрали заместителем главы Киевской облорганизации Молодой рух, также в течение следующих нескольких лет возглавлял Союз владельцев земли.

В 2002 году руководил направлением по работе с молодежью в Киевском областном штабе блока Виктора Ющенко Наша Украина. Был помощником нардепа Оксаны Билозир, возглавлял избирательный штаб Ющенко в Киевской области. С октября 2005 года стал председателем политсовета гражданской партии Пора.

Обвинения против Годунка

Избил инвалида и вымогал деньги

По информации издания Цензор.нет, что в июне 2000 года, будучи еще в Беркуте, Годунок весте с другим милиционером ворвались в квартиру киевлянки на улице Генерала Потапова.

Сын киевлянки – инвалид 1-й группы. Он якобы приторговывал наркотиками. Угрожая уголовным преследованием, милиционеры потребовали денег. Но всё, что Годунок с коллегой сумели найти в квартире, – 300 гривен и мобильный телефон. Добычи оказалось мало. Тогда инвалида избили, приковали к батарее наручниками и потребовали от матери, чтобы та принесла 1000 долларов. Женщине удалось одолжить по знакомым только 900 долларов. Взяв откупные, милиционеры ушли.

Годунок оставил 300 гривен и мобильный себе, а доллары разделил с товарищами. Его доля составляла 300 долларов. Позже милиционер-водитель отдал на фирму своим знакомым телефон. Те не знали, что он краденый и пользовались им два дня, пока не сдали в скупку. Телефон запеленговали – и так началась раскрутка дела против "милиционеров-оборотней".

16 мая 2002 года Святошинский районный суд Киева вынес приговор Годунку по трем статьям Уголовного кодекса – разбой, превышение власти и нарушение неприкосновенности жилища граждан Украины.

Наказание дали пять лет, но заменили испытательным сроком на три года, учтя первую судимость, искреннее раскаяние и возмещение вреда потерпевшим. Издание отмечает, что деньги родителям Годунка занимали такие же простые, как они, крестьяне.

Также Годунку было запрещено в течение трех лет (до 17 мая 2005 года ) занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Сейчас судимость считается погашенной.

Мелкое хулиганство

В 2016 году в Бориспольском районном суде рассматривалось административное дело депутата Бориспольского городского совета Ярослава Годунка по статье "мелкое хулиганство" в связи с тем, что он нецензурно и грубо выражался в сторону участников Всеукраинского крестного хода за мир и правоохранителей, которые обеспечивали правопорядок.

Сам Годунок подтвердил, что активно выступал против мероприятия. В итоге дело закрыли "за отсутствием состава правонарушения".

Имущество Годунка

В собственности семьи Годунка – три земельных участка в Яготинском районе площадями 22300, 1000 и 1000 квадратных метров. Два последних декларирует его жена – Надежда Годунок.

Кроме того, семейство имеет 5 квартир – 4 в Киеве и 1 в Борисполе. Две из них имеют площадь 57 квадратов, две – 61,4, еще одна – 79,6. На самого Годунка оформлена только одна квартира, все остальные – также на жену.

Зато в собственности Годунка есть автозаправочная станция в Борисполе. Кроме того, Годунки имеют жилой дом площадью 60 квадратов в Яготине – и он также в собственности жены. Семья владеет автобусом БАЗ, грузовым автомобилем МАЗ – и только грузовик оформлен на Ярослава.

За 2018 год Ярослав Годунок задекларировал 340 246 гривен заработной платы. Наличными супруги имеют 25 000 долларов, 900 000 гривен и и 3500 евро. В трех банках на счетах совокупно свыше миллиона гривен, 26 тысяч долларов и более шести тысяч евро.



