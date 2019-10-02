Депутаты Вакарчука написали "ПТН ПНХ" на плакате партии Медведчука

Момент нанесения надписи на плакат / Facebook-страница партии Голос

Депутаты Верховной Рады от Оппозиционной платформы "За жизнь" (во главе с Виктором Медведчуком) вывесили на трибуну в парламенте плакат с надписью "Я проти цензури" - по всей вероятности, протестуя против запрета цифрового вещания каналу "112 Украина".

Однако депутаты от партии Голоса (во главе со Святославом Вакарчуком) не оценили инициативу и нанесли на плакат уже овеянный легендами лозунг "ПТН ПНХ". Фоторезультаты своих действий они опубликовали на своей странице в Facebook.

"Напоминаем всем нашу позицию простым языком. P.S. Это плакат "величайших защитников" свобод и прав - фракции "ОПЗЖ", - подписаны снимки.

Напомним, ранее в Киеве на стадионе НСК Олимпийский во время матча фанаты-ультрас Динамо выступили против Оппозиционной платформы - За жизнь и рекламы каналов NewsOne и 112 Украина.