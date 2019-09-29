"Врагом стал всем": ультрас Динамо на стадионе поглумились над баннерами NewsOne и 112 Украина

Фанаты вывесили сорванные баннеры вверх ногами в виде трофея/ Фейсбук В.Курановой

В воскресенье, 29 сентября, в Киеве на НСК Олимпийский ультрас Динамо выступили против Оппозиционной платформы – За жизнь и рекламы каналов NewsOne и 112 Украина, которые связывают с этой политсилой.

Во время матча против Днепра-1 фанаты киевлян сорвали баннеры телеканалов и вывесили вверх ногами уже на своем секторе в виде трофея.

При этом динамовские ультрас также развернули баннер со словами: "Пустив ОПЗЖ в наш дом – вмиг врагом стал нам всем".

Напомним, ранее сообщалось о том, что винницкие ультрас заставили игроков Нивы раздеться на стадионе.