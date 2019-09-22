"Стоять, сука": винницкие ультрас заставили игроков Нивы раздеться на стадионе

Ультрас Нивы / ultras.org.ua

Фанаты винницкой Нива радикально отреагировали на неудачный результат своей команды в очередном матче группы А Второй лиги.

После того, как Нива сыграла вничью с Буковиной 2:2, ультрас спустились к игрокам, заставив их снять клубные футболки.

При этом рассерженные фанаты не выбирали выражений, жестко разговаривая с футболистами. Некоторые футболисты сопротивлялись, из-за чего начались беспорядки. Игрокам даже пришлось обращаться за помощью к полиции.

Отметим, что Нива после девяти сыгранных туров замыкает турнирную таблицу группы А, отставание от Чайки, которая идет на предпоследнем месте, составляет 1 очко.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Вінниця (21/09/19) Знову неспокійно було сьогодні у Вінниці. Місцева "Нива" приймала "Буковину" з Чернівців. Гра завершилася з рахунком 2-2. І схоже, що терпець вінницьких фанатів урвався. За результатами 9-ти матчів "Нива" знаходиться на останній сходинці Другої ліги. Після гри ультрас наказали своїм гравцям знімати футболки. Хтось почав вагатися, через що виникло невелике напруження. Декому з гравців довелося просити про захист у поліції. Опубліковано Troublemakers & Ultras Action Субота, 21 вересня 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ультрас устроили разноc футболистам Карпат.