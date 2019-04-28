"Команда – ж*па, дадим пи*ды": ультрас устроили разноc футболистам Карпат

Ультрас Карпат / ultras.org.ua

После поражения львовских Карпат в матче 26-го тура УПЛ от донецкого Олимпика со счетом 2:3, ультрас бело-зеленых устроили своим футболистам настоящий разнос.

На откровенный разговор к фанатам пришли двое игроком Карпат - Андрей Нестеров и Алексей Гуцуляк, однако услышали в свой адрес много претензий.

"Андрей, понимаю, что сейчас команде ж*па, коллектива нет. Но, ребята, играйте, пожалуйста, последние матчи ради нас. Мы ездим за вами, за вас переживаем. Нам не безразличны Карпаты.

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Я понимаю, что вам также, вам в сердце где-то болит. Сыграйте, пожалуйста, соберитесь. Нестер, так ты скажи, мы завалимся в раздевалку, дадим им пи*ды, и выйдут сюда", - кричали ультрас с трибун.

Отметим, что после очередной неудачи Карпаты довели количество поединков без побед до четырех.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Олимпийском ультрас Динамо расправились с чучелом Мораеса.