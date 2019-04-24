"Виселица" на Олимпийском: ультрас Динамо расправились с чучелом Мораеса

Жуниор Мораес / фото: shakhtar.com

В среду, 24 апреля, в центральном матче 25-го тура между Динамо и Шахтером фанаты киевского клуба выразили свое отношение к экс-игроку Динамо Жуниору Мораесу.

Ультрас киевлян повесили на трибуне чучело, одетое в футболку "горняков" с номером и фамилией Мораеса.

"Фанаты Динамо никак не могут простить Мораесу переход в Шахтер. На этот раз болельщики повесили чучело с его футболкой", - сказано в подписи к фото.

В Киеве повесили чучело Мораеса / instagram.com/stavka_gorit

Напомним, матч завершился нулевой ничьей. Интересно, что Мораес мог стать героем встречи, но на последних минутах поединка нападающий не забил с пенальти, не сумев переиграть голкипера киевлян Дениса Бойко.

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Как известно, 25 марта, в отборе на Евро-2020 Украина обыграла Люксембург со счетом 2:1.

В то же время, по данным португальской прессы, сборная Украины нарушила правила натурализации Мораеса.

Издание Maisfutebol пишет, что команде Андрея Шевченко могут засчитать технические поражения в матчах против Португалии и Люксембурга.

Позже стало известно о том, что Португалия и Люксембург опротестовали результаты матчей с Украиной.

После этого УЕФА открыл дисциплинарное производство по иску Люксембурга и Португалии.