Отбор на Евро-2020: Украине грозят технические поражения в двух первых турах – СМИ

Жуниор Мораес / ffu.ua

Несмотря на то, что в двух первых турах отборочного турнира на Евро-2020 Украина на выезде набрала 4 очка в играх против сборных Португалии и Люксембурга, команде Андрея Шнвченко могут засчитать технические поражения.

Как пишет португальское издание Mais Futebol, сборная Украины нарушила правила натурализации бразильского нападающего Жуниора Мораеса.

Отметим, что экс-игрок Динамо, недавно со скандалом перешедший в Шахтер, получил украинский паспорт лишь 18-го марта и уже успел сыграть в двух отборочных играх к Евро-2020.

По данным источника издания, по уставу ФИФА "о получении нового гражданства", игрок должен прожить в стране пять лет на постоянной основе.

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Известно, что Мораес в период в февраля по июнь 2017-го года находился в аренде в китайском Тяньдзинь Цюаньдзянь, прервав свое пребывание в Украине.

Бразилец прибыл в Украину в июне 2012 года, после чего 28 февраля 2017 года он покинул Украину, чтобы играть в Китае. Таким образом, они прожил в Украине без перерыва лишь 4 года и 8 месяцев.

В материале также напоминается о том, что в ноябре 2016-го года сборная Боливии была наказана двумя техническими поражениями из-за неправильной натурализации Нельсона Кабреры.

Напомним, недавно стало известно о том, что Мораес официально получил украинское гражданство.