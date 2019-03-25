Это победа! Сборная Украины на последней минуте выиграла у Люксембурга

Финал матча пощекотал нервы болельщикам сборной Украины/ Фото: Reuters

Люксембург на своем поле 25 марта принимал сборную Украины во втором туре отборочного раунда на Евро-2020.

Украинские футболисты увезли из Люксембурга победу со счетом 1:2. Подарок для Украины сделал Родригес - на последней минуте он забил автогол в угол ворот без шансов для своего вратаря.

Квалификация на чемпионат Европы 2020

Группа В. Второй тур. 25.03.2019

Люксембург. Жози Бартель

Люксембург – Украина 1:2

Голы: Давид Тюрпель 34 - Виктор Цыганков 40, Желсон Родригеш 90+4 (автогол)

Люксембург: Антони Морис - Лорен Янс, Максим Шано, Кевин Мальге, Дирк Карлсон - Кристофер Мартинс - Венсан Тилль (Стефано Бенси 74), Баррейро Мартинс, Оливье Тилль (Марио Мутч 90+1), Желсон Родригеш - Давид Тюрпель

Украина: Андрей Пятов - Богдан Бутко (Александр Караваев 79, Виталий Буяльский 87), Никита Бурда, Виталий Мыколенко - Александр Зинченко, Роман Безус (Роман Яремчук 64), Руслан Малиновский - Виктор Цыганков, Евгений Коноплянка, Жуниор Мораес

Предупреждения: Баррейро Мартинс 45, Максим Шано 51, Кевин Мальге 62, Дирк Карлсон (90+3) - Никита Бурда 4