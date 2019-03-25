Отбор на Евро-2020: начался матч Люксембург-Украина

Сборной Украины очень важно не потерять очки в Люксембурге.
В Люксембурге на стадионе Жозе Бартель начался матч между сборной Люксембурга и сборной Украины в рамках отбора на Евро-2020.
Сражение украинцев и люксембуржцев в прямом эфире можно посмотреть на телеканалах Футбол 1 и Украина.
Прогноз на матч Люксембург - Украина
Сборной Украины, едва отбившейся от чемпионов Европы, сборной Португалии, и добившейся нулевой ничьей, практически без перерыва предстоит сразиться в отборе на Евро-2020 со сборной Люксембурга.
Несмотря на стойкую репутацию футбольного карлика и мальчиков для битья, сборная герцогства Люксембург в последнее время сильно прибавила в организации игры. В 2017-го сборная герцогства отбирала очки у сборных Франции (причем в гостях) и Болгарии, громила Молдову, побеждала Венгрию, Албанию и Беларусь. В Лиге наций Люксембург занял второе место в своей группе (в самом низком дивизионе, но все-таки).
Яркий пример игрового тонуса этой сборной – в первом туре группы В отбора люксембуржцам удалось обыграть со счетом 2:1 крепкую сборную Литвы. Однако от главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко и его подопечных все равно ждут победы над Люксембургом – иного результата болельщики точно не смогут принять.
Эту игру, однако, пропустит один из лидеров полузащиты украинской сборной – Марлос, который в матче с Португалией получил рецидив повреждения приводящей мышцы бедра. Скорее всего, его по позиции заменит Цыганков. Также травмирован и Кравец. По мнению экспертов, Шевченко может прибегнет и к ротации, чтобы дать отдохнуть нескольким футболистам, которые полностью выложились в матче с Португалией.
Люксембург-Украина стартовые составы команд:
Люксембург: Морис - Янс, Шано, Мальже, Карлсон - Родригес, Баррейру, К. Мартинс, О. Тилль - В. Тилль, Тюрпель;
Украина: Пятов - Бутко, Бурда, Матвиенко, Миколенко - Цыганков, Зинченко, Малиновский, Безус, Коноплянка - Мораес.
Отбор на Евро-2020: Календарь игр сборной Украины
Украина в группе B сыграет турнир в два круга из восьми матчей. Лучшие две команды из каждой группы попадут в число участников Евро-2020. Еще четыре сборной смогут пробиться на европейское футбольное первенство через плей-офф Лиги наций.
2 тур: Люксембург - Украина, 25 марта 2019
3 тур. Украина - Сербия, 7 июня 2019
4 тур. Украина - Люксембург, 10 июня 2019
5 тур. Литва - Украина, 7 сентября 2019
6 тур. Украина - Литва, 11 октября 2019
7 тур. Украина - Португалия, 14 октября 2019
8 тур. Сербия - Украина, 17 ноября 2019
Люксембург-Украина: прогнозы букмекеров
Букмекеры считают явным фаворитом матча сборную Украины. В конторе 1ХВЕТ на победу украинцев дают коэффициент 1.42. На ничью 4.60, а на выигрыш люксембуржцев 9.80. В конторе Фан-Спорт на победу гостей дают 1.36, на ничью - 4.60, на победу хозяев - 10.00. В конторе WilliamHill на победу Украины дают 1.35, на ничью - 4.60, а на победу Люксембурга - 9.50.