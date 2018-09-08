Лига Наций УЕФА

8 сентября 2018, 11:53

В семье европейских футбольных турниров произошло пополнение.

Эмблема Лиги Наций / Championat.com

История появления турнира.

В сентябре 2018-го стартовал новый всеевропейский футбольный турнир - Лига Наций. Он является детищем и воплощением идей легендарного Мишеля Платини, высказанных им в бытность президентом УЕФА. Вместе с группой своих ближайших советников они придумали с помощью нового турнира вернуть на былые высоты интерес к играм сборных вне первенств мира и Европы, а также решить проблему с товарищескими матчами, которые в последние несколько лет практически не волнуют спонсоров. 

Право участия в Лиге наций автоматически получили все пятьдесят пять национальных команд, представляющих федерации, входящие в состав УЕФА. Их, согласно с коэффициентами сборных разделили на четыре дивизиона – первый (12 сборных), второй (12-ть), третий (15-ть) и четвертый (16-ть). Во время жеребьевки был использован рейтинг УЕФА по состоянию на 11 октября 2017 года – после того, как был закончен отборочный турнир на Чемпионат мира-2018..

В январе 2018-го все европейские сборные внутри дивизионов с помощью жеребьевки разбили на группы.

Формат турнира на примере первого дивизиона (лиги А)

Четыре сборные, занявшие первые места в подгруппах, выйдут в финальную "пульку", которая пройдет с 5 по 9 июня 2019-го. Четыре аутсайдера понизятся в классе во второй дивизион . Четыре лучшие по показателям команды (которые не попадут на Чемпионат Европы-2020 через отборочный турнир) в марте 2020-го разыграют одну путевку на европейское первенство.

Во всех остальных дивизионах (лигах В,С,D) розыгрыш будет проводиться по абсолютно по аналогичной схеме и с такой же возможностью пробиться на Евро-2020. 

В первый дивизион (лигу А) вошли сборные Германии, Португалии, Испании, Бельгии, Англии, Франции, Швейцарии, Италии, Польши, Исландии, Хорватии и Нидерланды.

Во второй дивизион (лигу B) вошли сборные Австрии, Уэльса, России, Словакии, Украины, Ирландии, Швеции, Северной Ирландии, Дании, Боснии и Герцеговины, Чехии и Турции.

В третий дивизион (лигу С) вошли сборные Румынии, Шотландии, Словении, Венгрии, Сербии, Албании, Норвегии, Греции, Черногории, Израиля, Болгарии, Финляндии, Кипра, Эстонии, Литвы.

В четвертый дивизион (лига D) вошли сборные Азербайджана, Македонии, Грузии, Белоруссии, Армении, Фарерских островов, Латвии, Люксембурга, Казахстана, Молдавии, Лихтенштейна, Мальты, Косово, Андорры, Сан-Марино и Гибралтара.

Таблица участников Лиги Наций / MIDN

Время проведения

Матчи в подгруппах дивизионов будут проходить в 2018-м в такие сроки: 6–8 сентября; 9–11 сентября; 11– 13 октября; 14–16 октября; 15–17 ноября; 18 – 20 ноября.

Четыре путевки на европейское футбольное первенство-2020 пройдут в период с 26 по 31 марта этого года.

Календарь сборной Украины в групповом турнире в Лиге Наций

06 сентября: Чехия – Украина

09 сентября: Украина – Словакия

16 октября: Украина – Чехия

16 ноября: Словакия – Украина

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