В УЕФА прокомментировали форму украинской сборной с надписями "Слава Украине"

Новая форма сборной Украины / ffu.ua

В центральном, швейцарском офисе, Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дали официальный комментарий по поводу нанесения надписи "Слава Украине" на новую форму украинской футбольной сборной.

"Данный комплект формы был принят в соответствии с правилами УЕФА по экипировке команд за 2018 год и согласно третьей главе "идентификация команды", —цитируют европейских футбольных чиновников портал "RT".

Напомним, ранее сообщалось о том, что презентация новой формы для футбольной сборной Украины состоялась на киевском стадионе "НСК Олимпийский".