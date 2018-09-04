В Киеве презентовали форму для футбольной сборной Украины с надписью "Слава Украине": опубликовано фото

Во вторник, 4 сентября, на киевском стадионе "НСК Олимпийский" состоялась презентация новых комплектов игровой формы сборной Украины по футболу.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Федерации футбола Украины. "Украинская сборная сегодня представила новый дизайн формы. Кроме традиционных желтых и синих цветов, появился и третий комплект — белый. Причем на обратной стороне всех футболок напдись "Слава Украине!", — говорится в тексте.

В презентации также приняли участие звезды сборной – полузащитники Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия) и Андрей Коноплянка ("Шальке", Германия) и голкипер Андрей Пятов ("Шахтер", Украина).

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский журналист довел до крайней степени раздражения вопросом о приветствии "Слава Украине" спикера российского МИД.