Чехия — Украина, 1:2. Украинцы победили в дебютном матче Лиги наций, опубликовано видео голов

Сборная Украины обыграла Чехию в Лиге нация / Reuters

В четверг, 6 сентября, в чешском городе Угерске-Градиште прошел поединок первого тура группового этапа новейшего европейского турнира — Лиги наций, в рамках лиги В между собой сразились сборные Чехии и Украины.

Игра прошла на поле стадиона им. Мирослава Валенты и завершилась со счетом 1:2 в пользу украинцев.

Начало дебютного поединка было неудачным для украинской команды, уже на четвертой минуте Патрик Шик прорвался в штрафную, без помех нанес мощный удар в верхний угол ворот и открыл счет, пишет Football.ua.

Наша сборная пыталась отыграться, в добавленное к первому тайму время атакующий полузащитник Андрей Ярмоленко пропустил мяч на полузащитника Евгения Коноплянку, а тот обыграл соперника, пробил по воротам и сравнял счет.

В добавленное ко второму тайму время вратарь чехов выронил мяч из рук после подачи с левого фланга во вратарскую, мяч упал на ногу полузащитника Александр Зинченко — он не растерялся, сыграл на добивании и вывел украинскую команду вперед.

Чехия — Украина 1:2

Голы: Шик, 4 — Коноплянка, 45+1, Зинченко, 90+3;

Чехия: Вацлик — Кадержабек, Калас, Г. Селассие, Брабец, Борил — Соучек, Сикора (Горжава, 90+2), Гушбауэр — Шик (Тецл, 84), Кременчик (Змргал, 46);

Украина: Пятов — Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Караваев — Степаненко, Малиновский — Ярмоленко (Зинченко, 66), Марлос, Коноплянка (Цыганков, 77) — Яремчук (Селезнев, 85);

Предупреждения: Гушбауэр, Соучек.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко говорил, что самая главная задача команды — попасть на чемпионат Европы. По его словам, тренерский штаб два года перестраивали сборную, вводил новых игроков, поставил определенную стратегию, структуру игры, сейчас главное — результат.