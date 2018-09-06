Чехия - Украина: анонс матча Лиги Наций, где смотреть, котировки букмекеров

6 сентября 2018, 12:41

В 21:35 в чешском городе Угерске Градиште на стадионе Мирослава Валенты стартовый свисток даст английский арбитр Энтони Тейлор.

Тренировка сборной Украины
Тренировка сборной Украины / ФФУ

В новейшем европейском турнире, Лиге Наций, как считают эксперты, стартовать сборной Украине непременно стоит на позитивной ноте. Соответственно, несмотря на выездную игру, украинские футболисты будут играть только на победу.

Однако чехи, несмотря на то, что у них давно отсутствуют какие-либо футбольные успехи, все же достаточно "ершистый, с иголками" соперник. Главную опасность украинской обороне, скорее всего, будут вести Хюсбауэр и Шик.

В свою очередь, в стане Украины основное внимание будет приковано к звездам – Евгению Коноплянке и Андрею Ярмоленко. Выступая за свои клубы ("Шальке" и "Вэст Хэм" соответственно) явно не блещут, и точно захотят удачной игрой за сборную вернуть себе былую форму.

Судейские назначения. Главным арбитром матча УЕФА назначило 39-летнего англичанина Энтони Тейлора. Ему будут помогать Гэри Бесвик, Адам Нанн, Пол Тирни, Андре Марринер и Ли Беттс.

Ориентировочные составы.

Чехия: Вацлик – Калас, Гебре Селассие, Югас – Цоуфал, Хюсбауэр, Соучек, Дочкал, Янкто – Шурал, Шик 

Украина: Пятов — Караваев, Бурда, Ракицкий, Матвиенко — Степаненко, Малиновский - Ярмоленко, Марлос, Коноплянка — Яремчук.

Букмекерские котировки.

В конторе William Hill дают на победу хозяев коэффициент 2.50, на победу украинцев – 2.90. Ничья оценивается в 3.10.  С ними в целом согласны и в конторе 1Хbet, давая 2,62 на победу чехов, на ничью - 3,2, на победу Украины - 3,032. В конторе "Пари-Матч" дают  2,6 на победу Чехии, на ничью - 3,1 и 3,05 – на победу Украины.

История противостояний.

Для Украины сборная Чехии – соперник в плане статистики непростой. Два раза играли украинцы в товарищеских мачтах против чехов. Сперва они проиграли, "скушав" четыре мяча в 2011-м и "скатали" нулевую ничью годом позднее.

Прямая трансляция - телеканал "Футбол 1".

Напомним, ранее сообщалось о том, что прошла презентация новой формы сборной Украины - с надписью "Слава Украине", а также о том, что в тренерский ее штаб вошел легендарный в прошом голкипер Александр Шовковский.

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