Легендарный Александр Шовковский начал работать в сборной Украины: опубликовано видео

На работу бывшего вратаря лично пригласил его бывший партнер по "Динамо", а ныне - главный тренер сборной Андрей Шевченко
Легендарный голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский стал ассистентом главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко.
"Андрей Николаевич позвонил и пригласил, и предложил мне занять этот пост. Нельзя сказать, что он меня уговаривал, но я в любом случае взял время подумать. У нас было понимание друг друга еще на протяжении игровой карьеры. Я с удовольствием, в конечном итоге, принял это предложение", − сказал Шовковский на своей первой пресс-конференции в новом качестве.
Напомним, ранее на стадионе НСК "Олимпийский" прошла презентация новой формы сборной - с надписью "Слава Украине".