Легендарный Александр Шовковский начал работать в сборной Украины: опубликовано видео

Слева направо - Александр Гливинский, Александр Шовковский, Андрей Шевченко / Football.ua

Легендарный голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский стал ассистентом главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко.

"Андрей Николаевич позвонил и пригласил, и предложил мне занять этот пост. Нельзя сказать, что он меня уговаривал, но я в любом случае взял время подумать. У нас было понимание друг друга еще на протяжении игровой карьеры. Я с удовольствием, в конечном итоге, принял это предложение", − сказал Шовковский на своей первой пресс-конференции в новом качестве.

Напомним, ранее на стадионе НСК "Олимпийский" прошла презентация новой формы сборной - с надписью "Слава Украине".