Шевченко назвал главную задачу сборной Украины

Самая главная задача сборной Украины — попасть на чемпионат Европы, заявил Андрей Шевченко / ffu.ua

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что самая главная задача команды — попасть на чемпионат Европы.

Тренерский штаб два года перестраивали сборную, вводил новых игроков, поставил определенную стратегию, структуру игры, сейчас главное — результат, рассказал наставник в интервью программе "Профутбол" на телеканале "2+2".

"Для меня главное — попасть на чемпионат Европы, вот это самая главная задача. Если попадем на чемпионат Европы — я выполнил свою задачу, если нет — я не выполнил", — отметил собеседник.

По его словам, команда должна уметь все: держать мяч, хорошо обороняться и уметь использовать пространство, играть моментами на контратаках. "Играть только на контратаках и отбиваться — это футбол в никуда, он ни к чему не приведет. Поэтому в этот футбол я не вижу смысла даже пытаться играть", — добавил Шевченко.

Ранее сообщалось, что сборная Украины 6 сентября начнет выступление в Лиге наций — команда сыграет против Чехии в чешском городе Злин. Напомним, украинская сборная отказалась заселиться в гостиницу под названием "Москва".