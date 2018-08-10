Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"

Сборная Украины по футболу / ffu.org.ua

Сборная Украины по футболу, которая 6 сентября начнет выступление в Лиге наций матчем против Чехии в городе Злин, отказалась заселиться в гостиницу под названием "Москва".

"Сборная Украины прилетает в Брно, а оттуда, преодолев 100 километров на автобусе, отправится в Злин. Там команда Андрея Шевченко расквартируется в двух отелях. Дело в том, что чехи предлагали украинцам поселиться в одной большой гостинице под названием... "Москва", но наши по понятным причинам отказались", - сообщает "Команда 1".

Сам матч пройдет в небольшом городке Угерске-Градиште в 30 км от Злина.

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко будут выступать на международных соревнованиях в составе сборной Украины.

Бех и Рассказова ранее выступали за сборную России, и за самовольную смену гражданства их могут отлучить от соревнований на два года. Москаленко отстранение не грозит, поскольку она не выступала за сборную.