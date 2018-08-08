Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов"

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

8 августа 2018, 12:27

Осенняя футбольная тоска - это хорошо и справедливо.

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Просмотр тоскливого зрелища под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов", которое смотрится еще тоскливее обычного по сравнению с матчами недавнего чемпионата мира, заставил наконец признаться самому себе, что по другому в ближайшее время не будет. Успех и сильная игра украинских клубов просто невозможен, а если что то подобное случится, то это будет подобно несчастному случаю.

Мы все ждем от украинских клубов, особенно Динамо, выступления "как тогда". Забывая, что это "тогда" было давненько. Как успехи Динамо в Лиге Чемпионов (очень давно) так и сильное выступление украинской четверки (давненько). И предпосылок для повторения просто нет.

Успехи украинских клубов были связаны с тем, что сидящие на коррупционной ренте олигархи играли в игры. Кризис и реформы, которых типа не было, забрали большую часть этой ренты. И уровень украинского футбола резко упал. Но даже если бы сейчас вернулись золотые времена украинского олигархата, то все равно успех был бы маловероятен.

Читайте такжеУкраинская казна пуста: куда делись деньги и чем это грозитПочему? Потому что экономика. Сейчас экономика мирового футбола. Может футболом в мире и заведуют бездушные коррупционеры, которым ничего не стоит лобызаться с Путиным, но они точно научили футбол зарабатывать деньги. Огромные деньги. Как результат - девальвация футболистов. Лучший футболист мира стоил 50 млн долларов лет 15 назад, а сейчас будет стоить 250 и выше. Пропорционально выросла стоимость всех футболистов. Создав огромную пропасть между богатыми и бедными.

Это естественно. Футбол - прибыльный бизнес. Делается этот бизнес на футболистах. Как результат, растет их стоимость и зарплаты. В разы. Лучше всего научились зарабатывать англичане. Они и подрывают рынок вверх год за годом. А доход от участия в английской премьер-лиге превышает доходы от Лиги Чемпионов. Деньги англичан идут в другие лиги, ведь они платят ими за футболистов, и уже там появляются средства на более дорогие покупки. Рынок растет.

А что Украина? А у нас нет рынка. Наш футбол - это игрушка олигархов, мы же помним. А раз так, то им бы пришлось вкладывать в 5-10 раз больше денег, чем 5-10 лет назад. Если бы они хотели конкурировать с ведущими клубами. Но таких денег просто нет. Их не было даже в хорошие времена. И не будет.

Можем ли мы сами заработать? Нет. Трансферы - не наш конек, у нас тут тоже торговый дефицит. Украина потребляет таланты, а спрос на украинских футболистов в денежных лигах минимальный. Пока научились массово производить только коллективных Бесединых. Можно разве что как Шахтер - научиться зарабатывать на перепродаже бразильцев. Какую- то конкурентоспособность это обеспечит, но минимальную. Тем более, чтобы продать бразильца - надо сначала его купить. А цены задираются уже с самого начала. Говорить о заработке с телеправ (золотое дно тех же англичан) не приходится, матчи украинских команд и в Украине мало кому интересны. Туда же идут и доходы от продажи билетов и фирменных футболок. Так что в украинском футболе чем дальше тем больше будет: "Денег нет, но вы держитесь".

Даже сейчас мы слишком высоко. В лиги коэффициентов УЕФА Украина идет на 8-м месте в Европе, слишком высоко, как для уровня экономики, так и для уровня игры сборной. Наше месте гораздо ниже. Даже ниже Польши, клубы которой выигрывают по праздникам. Ведь наша экономика гораздо слабее польской.

А значит - падение продолжится.

Читайте такжеС чего начать спасение УкраиныНам есть куда падать. И парадокс в том, что чем успешнее реформы, особенно направленные на борьбу с коррупцией, тем слабее будут наши клубы. Коррупционной ренте, с которой еще кормятся многие команды, есть куда снижаться. А если мы будем делать все правильно, как по учебнику, то уровень Польши догоним лет через 15-20. А мы помним где сейчас польские клубы. Кстати, если вдруг прогоним МВФ и возьмемся за старое, есть шанс, что команды заиграют лучше. Часть напечатанных денег и коррупционных доходов всегда идет на зарплаты бразильцев. Но даже тогда мы с каждым годом будем отставать от сильнейших лиг. Потому что там бизнес, а тут игрушки больших мальчиков.

Так что осенняя футбольная тоска - это хорошо. Это справедливо. Чем меньше коррупционных денег в украинском футболе - тем лучше. Это значит мы идем в правильном направлении. Как бы парадоксально это не звучало.

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Динамо футбол Лига чемпионов Славия Сергей Фурса
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