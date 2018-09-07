Лига наций: сборная Украины понесла потерю перед матчем со Словакией

Евгений Хачериди / Сегодня

Защитник сборной Украины и греческого ПАОКа Евгений Хачериди будет вынужден пропустить матч второго тура Лиги наций против команды Словакии.

У защитника диагностировано растяжение мышцы бедра, которое он получил на тренировке. сообщает FootballHub.

При этом Хачериди уже покинул расположение сборной и отправился в Киев, а заявке на матч со словаками его место займет Василий Кравец.

Отметим, что матч Украина – Словакия состоится 9 сентября во Львове.

Напомним, 6 сентября в чешском городе Угерске-Градиште прошел поединок первого тура группового этапа Лиги наций в рамках лиги В между сборными Чехии и Украины. Игра прошла на поле стадиона им. Мирослава Валенты и завершилась со счетом 1:2 в пользу украинцев.