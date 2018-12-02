Евро-2020: стали известны соперники сборной Украины в отборе на ЧЕ

Состоялась жеребьевка Евро 2020 / @UEFA

В воскресенье, 2 декабря, в Дублине состоялась жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года.

Сборная Украины попала в группу В. Соперниками команды Андрея Шевченко стали: Португалия, Сербия, Литва и Люксембург.

Отметим, что все 55 сборных сыграют в квалификации, без исключений для 12 ассоциаций, которые примут матчи финальной стадии.

Групповая стадия пройдет с марта по ноябрь 2019 года. Две лучшие команды каждой группы выйдут в финальную стадию Евро, которая состоится в июне-июле 2020 года. Оставшиеся путевки разыграют в стыковых матчах в марте 2020 года.

/ uefa.com

16-е первенство Европы по футболу станет вторым чемпионатом, в финальной части которого будут играть 24 сборные. Кроме того, впервые матчи пройдут не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА.

Напомним, сборная Украины сыграла с Чехией 16 октября на харьковском стадионе "Металлист". Украинцы победили с минимальным счетом — 1:0 и досрочно выиграла групповой турнир Лиги Наций.