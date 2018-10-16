Лига Наций: Украина - Чехия 1:0

16 октября 2018, 23:59

Украина одержала победу в третьем поединке Лиги В группы 1 Лиги Наций.

Украинская команда на матче
Украинская команда на матче / Reuters

16 октября на харьковском ОСК "Металлист" прошел третий поединок Лиги В группы 1 Лиги Наций с участием украинской команды - на этот раз соперником стала Чехия.

Игра отметилась единственным голом - еще в первом тайме постарался украинский футболист Роман Малиновский. В дальнейшем, несмотря на большое количество опасных моментов с обеих сторон, мячи в сетку ворот больше не залетали - реализация голевых моментов у чехов и украинцев откровенно хромала.

Украинским разочарованием матча стал Яремчук - он хуже всех играл, не смог реализовать ни одного момента и вяло вел себя весь матч.

Нельзя сказать, что Украина разгромила Чехию - счет минимальный, такой мог быть бы на товарищеской встрече, а не на важном матче ЛН. Тем не менее, наша команда сдержала вал атак чехов, который начался, когда те осознали ускользание победы - а это, без сомнения, уже дорогого стоит.

Лига наций, league В, group 1. Четвертый тур

16 октября. Харьков. ОСК Металлист

Главный арбитр: Гедиминас Мажейка (Каунас, Литва)

Украина - Чехия 1:0

Гол: Руслан Малиновский 43

Украина: Андрей Пятов, Никита Бурда, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский (Александр Зинченко 86), Евгений Коноплянка (Виктор Цыганков 69), Марлос, Роман Яремчук, Ярослав Ракицкий, Александр Караваев, Николай Матвиенко

Чехия: Иржи Павленка, Ондржей Челюстка, Теодор Гебре Селасси, Якуб Брабец, Антонин Барак, Боржек Дочкал, Якуб Янкто (Йосеф Шураль 81), Патрик Шик (Михал Крменчик 73), Матей Выдра (Яромир Змрхаль 67), Давид Павелка, Филип Новак

Предупреждения: Ярослав Ракицкий 39 - Ондржей Челюстка 19, Давид Павелка 90

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