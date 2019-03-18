Бразильский форвад Шахтера получил украинское гражданство

Жуниор Мораес / ФК Шахтер Донецк

Форвард донецкого Шахтера Жуниор Мораес официально получил украинское гражданство.

Указ о предоставлении Мораесу паспорта Украины подписал президент Порошенко, сообщает официальный сайт футбольного клуба.

Благодаря новому паспорту 31-летний нападающий получит возможность выступать за национальную сборную Украины.

Ранее наставник Шахтера Паулу Фонсека заявил, что Мораес сможет помочь национальной сборной. Сейчас, напомним, за сборную Украины выступает еще один натурализованный бразилец, полузащитник Марлос.

Мораес выступает в Украине с 2012 года, проведя по три сезона за донецкий Металлург и киевское Динамо, а также один сезон за донецкий Шахтер. Всего на его счету 138 матчей за украинские клубы и 73 забитых мяча.

22 марта украинская команда начнёт выступать в квалификации Евро-2020 матчем со спортсменами из Португалии в Лиссабоне, а затем 25 марта сыграет со сборной Люксембурга.