Португалия и Люксембург опротестовали результаты матчей с Украиной

Жуниор Мораес / ffu.ua

Федерация футбола Люксембурга опубликовала официальное обращение по поводу ситуации вокруг натурализации Жуниора Мораеса.

"Вчера после игры с Украиной ФЛФ была проинформирована из различных источников о том, что существуют серьезные сомнения относительно возможности участия в матче игрока Жуниора Мораеса, который вчера был в стартовом составе сборной Украины в игре с Люксембургом. Изучив эту информацию и соответствующие правила ФИФА, ФЛФ решила сегодня выступить с официальным обращением к УЕФА с просьбой пересмотреть результат матча Люксембург - Украина 25 марта 2019 года", — сказано в документе.

Отметим, что в Дисциплинарном комитете ФИФА заявили о том, что не проводили расследования по поводу законности или незаконности участия Жуниора Мораеса в отборочных матчах Евро-2020 в составе сборной Украины.

"На момент ответа на ваш запрос никто с нами не контактировал по теме, упомянутой в вашем письме", – ответили СЭ в ФИФА.

Кроме того, Федерация футбола Португалии также направила протест в УЕФА по поводу участия Мораеса в матчах за сборную Украины, сообщает Futebol365.

Напомним, в понедельник, 25 марта, в отборе на Евро-2020 Украина обыграла Люксембург со счетом 2:1.

В то же время, по данным португальской прессы, сборная Украины нарушила правила натурализации Мораеса.

Издание Maisfutebol пишет, что команде Андрея Шевченко могут засчитать технические поражения в матчах против Португалии и Люксембурга.