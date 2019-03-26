Скандал с Мораесом: какое наказание грозит сборной и как может ответить Украина

26 марта 2019, 18:25

В ФФУ утверждают: в придоставлении украинского гражданства нападающему Жуниору Мораесу не были нарушены правила натурализации.

Жуниор Мораес
Жуниор Мораес

Самая обсуждаемая спортивная новость Украины последних недель - натурализация Жуниора Мораеса - вспыхнула с новой силой.

После матчей команды Андрея Шевченко со сборными Португалии (0:0) и Люксембурга (1:2) португальское издание Mais Futebol сообщило, что сборную Украины могут лишить добытых очков в этих матчах, так как бразилец Мораес, принимавший участие в обеих играх, не прожил в Украине пять лет без перерыва после достижения 18-летнего возраста.

В игре с португальцами Мораес вышел на замену и провел на поле 15 минут, в игре против Люксембурга отыграл весь матч.

Федерация футбола Люксембурга уже заявила, что подаст протест в УЕФА на участие форварда сборной Украины Жуниора Мораеса в очной встрече сборных в матче отбора Евро-2020.

Президент Федерации футбола Люксембурга Пол Филипп подтвердил эту информацию. "В течение вторника мы оформим и направим протест", – сказал Филипп в комментарии RTL.

Грозит ли Украине техническое поражение из-за участия Мораеса и потеря четырех очков в квалификации на чемпионат Европы?

ПРАВИЛА ФИФА 

В уставе ФИФА в разделе "Правила касающиеся применения устава" в статье 7 указано, что натурализованный футболист должен выполнить хотя бы одно из требований перед дебютом за новую сборную:

  1. Он родился на территории этой страны;
  2. Его биологический отец или мать родились на территории этой страны;
  3. Его бабушка или дедушка родились на территории этой страны;
  4. Он жил непрерывно не менее мере 5 лет после достижения 18-летия на территории этой страны (ассоциации).

Формально, исходя из этих пунктов, Мораес действительно не имел права выступать за сборную Украины в официальных матчах, так как в феврале 2017 года он перешел по арендному соглашению из киевского Динамо в китайский клуб Тяньцзинь Цюаньцзянь, за который выступал чуть меньше полугода - до июня.

Напомним, сейчас за сборную Украины выступает еще один натурализованный бразилец, полузащитник Марлос. Однако он в аренду не уезжал, и по нему вопросов ни у кого не возникало.

БЫЛИ ЛИ РАНЬШЕ ПРЕЦЕДЕНТЫ?

Были. Например, в ноябре 2016 года ФИФА засчитала два технических поражения Боливии за неправильную натурализацию Нельсона Кабреры.

В обоих матчах Боливии засчитаны технические поражения, а Федерация футбола страны получила еще и штраф в размере 12 тысяч франков.

Правда, случай Кабреры несколько отличается - футболист был ранее заигран за Парагвай, тогда как Мораес до последнего времени не выступал за национальную сборную какой-либо страны.

КАКОВА ПОЗИЦИЯ ФФУ ПО МОРАЕСУ?

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий выразил уверенность в том, что при придоставлении украинского гражданства нападающему Жуниору Мораесу не были нарушены правила натурализации.

По словам футбольного фунцкионера, исходя из законодательства Украины, все сроки были соблюдены.

"Мы уверены, что все сроки выдержаны. Закон о гражданстве требует 180 дней в году находиться на территории Украины. Игрок был на правах аренды провел в китайском Тяньцзинь Цюаньцзяне не более четырех месяцев. Поэтому получение гражданства Украины Мораесом прошло в соответствии с действующим украинским законодательством", - цитирует Записоцкого football24.

КАКИЕ АРГУМЕНТЫ МОГУТ БЫТЬ У УКРАИНЫ

Стоит отметить, что позиция ФФУ логична и Украина имеет право руководствоваться своими аргументами при разбирательстве, если до него дойдет дело.

  • Во-первых, в Украине беспрерывным годом проживания считается пребывание на территории страны 183 дня в году, а разовый выезд не должен превышать 90 дней;
  • Во-вторых, спортсмены в Украине получают гражданство по особой процедуре, в которой неважно, сколько дней прожито в году;
  • В-третьих, количество лет, беспрерывно прожитых в стране, важно только для получения так называемого "футбольного гражданства ФИФА".

Иными словами, нарушения при придоставлении гражданства Мораесу - согласно украинским законам - допущены не были.

Кроме того, при определении прожитых лет ФИФА полагается на нормы местного законодательства каждой конкретной страны. Это означает, что Украна вполне может предъявить срок в 183 дня проживания Мораеса в 2017 году на нашей территории, так как бразильский форвард провел в Украине в том году суммарно даже больше неободимого срока: после возвращения из Китая Мораес жил непрерывно в Украине на протяжении 21 месяца.

До аренды в Тяньцзинь Цюаньцзянь Мораес играл за украинские клубы на протяжении 4 лет и 7 месяцев, а суммарно на территории Украины Мораес провел 6 лет и 9 месяцев.

Кроме того, ФИФА в лице комитета по статусу футболистов сама допустила Мораеса, приняв решение о смене его ассоциации/футбольного гражданства с бразильского на украинское. На эту деталь обратил внимание спортивный юрист и адвокат Юрий Юрченко,  в комментарии ТСН указав, что возможность пересмотра этого решения зависит от тех аргументов, исходя из которых ФИФА посчитала, что требование о беспрерывном проживании 5 лет – соблюдены.

"В регламенте ФИФА нет указаний о применении местного законодательства. Как правило, для ФИФА в приоритете регламенты ФИФА. Пункт d ст. 7 регламента применения устава ФИФА – постоянно не менее 5 лет. Ничего нет о национальном законодательстве.

Вряд ли в такой ситуации ФИФА пересмотрит и отменит свое решение о смене футбольного гражданства Мораесом, но не исключаю такого, как первый прецедент в такой категории дел. Повторюсь: необходим первоисточник – решение ФИФА о смене гражданства", – сказал Юрченко.

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УЕФА ФИФА ФФУ сборная Португалии сборная Украины по футболу Жуниор Мораес сборная Люксмебурга Юрий Записоцкий
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