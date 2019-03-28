Скандал с Мораесом: УЕФА открыл против Украины дело

Решение примут на ближайшем заседании.
УЕФА открыл дисциплинарное производство по иску Люксембурга и Португалии, которые ранее опротестовали результаты матчей с Украиной. Сборная Украины может получить два технических поражения.
Дело открыто из-за ситуации вокруг натурализации Жуниора Мораеса по статье 55 Дисциплинарного регламента УЕФА. Контрольный, этический и дисциплинарный органы УЕФА примут решение на ближайшем заседании, дата которого пока неизвестна.
Ранее стала известна реакция самого Мораеса на скандал. Футболист спокойно отнесся к сообщениям о том, что Федерации футбола Португалии и Люксембурга обратились в УЕФА с протестом по поводу его участия в матчах отбора Евро-2020.
Напомним, издание Maisfutebol пишет, что команде Андрея Шевченко могут засчитать технические поражения в матчах против Португалии и Люксембурга.
После матчей команды Андрея Шевченко со сборными Португалии (0:0) и Люксембурга (1:2) португальское издание сообщило, что сборную Украины могут лишить добытых очков в этих матчах, так как бразилец Мораес, принимавший участие в обеих играх, не прожил в Украине пять лет без перерыва после достижения 18-летнего возраста.
В игре с португальцами Мораес вышел на замену и провел на поле 15 минут, в игре против Люксембурга отыграл весь матч.