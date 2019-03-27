Скандал с натурализацией: стала известна реакция Мораеса

Жуниор Мораес

Нападающий донецкого Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес заявил о том, что скандал вокруг натурализации никак на него не повлиял.

Футболист спокойно отнесся к сообщениям о том, что Федерации футбола Португалии и Люксембурга обратились в УЕФА с протестом по поводу его участия в матчах отбора Евро-2020.

Вместе с тем от официальных комментариев на этот счет сам футболист отказался, пишет Спортарена.

Ранее сообщалось, что Португалия и Люксембург опротестовали результаты матчей с Украиной.

Напомним, в понедельник, 25 марта, в отборе на Евро-2020 Украина обыграла Люксембург со счетом 2:1.

В то же время, по данным португальской прессы, сборная Украины нарушила правила натурализации Мораеса.

Издание Maisfutebol пишет, что команде Андрея Шевченко могут засчитать технические поражения в матчах против Португалии и Люксембурга.