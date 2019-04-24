Динамо – Шахтер 0:0 - в концовке матча гости не сумели дожать киевлян

Динамо и Шахтер сыграли вничью / fcdynamo.kiev.ua

В среду, 24 апреля, в Киеве в матче 25-го тура чемпионата Украины Динамо играло с Шахтером.

Игра завершилась вничью со счетом 0:0.

Отметим, что в первой половине встречи самый опасный момент был у гостей - Веллингтон Нем опасно пробивал из центра штрафной, но мяч пролетел над "девяткой".

Во втором тайме динамовцу Виталию Миколенко совсем немного не хватило, чтобы замкнуть подачу Виктора Цыганкова со штрафного.

В свою очередь у Шахтера отметился "ножницами" с острого угла Исмаили, однако мяч, зацепив штангу, попал в сетку с внешней стороны ворот.

Обратим внимание, что на 94-й минуте матча арбитр назначил пенальти в ворота Динамо за фол Никиты Бурды на Дентиньо.

Пенальти вызвался бить бывший динамовец Жуниор Мораес, однако с "точки" он не сумел переиграть Дениса Бойко.

После этого матча Динамо по-прежнему на 7 очков отстает от Шахтера в чемпионской гонке - у киевлян 57 очков, у "горняков" – 64.

Динамо - Шахтер - 0:0

Динамо: Бойко, Миколенко, Бурда, Кадар, Кендзера, Шепелев, Шапаренко (Цитаишвили, 55), Буяльский, де Пена, Цыганков, Вербич (Русин, 73).

Шахтер: Пятов, Болбат (Бутко, 68), Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко (Дентиньо, 77), Патрик, Тайсон, Соломон, Нем (Коваленко, 72), Мораес.

На 90+4 минуте Жуниор Мораес не реализовал пенальти (вратарь)