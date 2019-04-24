Динамо - Шахтер: прямая видеотрансляция матча 25-го тура УПЛ

Динамо - Шахтер / ФК Шахтер

Предматчевые расклады и кадровые вопросы

Очередное украинское "классико" − игра между Динамо и Шахтером в Киеве – точно станет для киевлян основополагающей в чемпионской гонке за горняками. У подопечных Хацкевича не осталась других выходов, кроме как догонять своих извечных конкурентов в двух очных встречах, а также надеяться, что дончане где-нибудь, но непременно оступятся в других поединках Украинской премьер-лиги.

Еще очень свежо в памяти недавнее жарчайшее и напряженнейшее противостояние между Шахтером и Динамо в 1/ 4 финала Кубка Украины. В 120 минутном поединке через серию послематчевых пенальти триумфовали горняки. А, к примеру, киевлянин Денис Гармаш все еще отсиживает дисквалификацию за удаление в том матче.

Кроме него, Хацкевич по-прежнему не может рассчитывать на травмированных Франа Соля, Артема Беседина и Йосипа Пиварича. Соответственно, атаки киевлян, скоре всего, в этом мачте будет возглавлять Беньямин Вербич.

У наставника Шахтера Пауло Фонсеки ситуация с кадрами выглядит так – совсем недавно в общую группу вернулись Виктор Коваленко и Тарас Степаненко, а Максим Малышев и Андрей Тотовицкий работают по индивидуальной программе. Надолго залег в клубный лазарет Марлос, недавно перенесший операцию на бедре.

Стартовые составы команд:

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Буяльский – Цыганков, Шапаренко, Де Пена – Вербич.

Запасные: Бущан, Шабанов, Цитаишвили, Сидклей, Сидорчук, Андриевский, Русин.

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Патрик – Нем, Тайсон, Соломон – Мораес.

Запасные: Шевченко, Бутко, Матвиенко, Дентиньо, Тете, Антонио, Коваленко.

Оценки букмекеров

В конторе Parimatch не выделяют однозначного фаворита в матче. И победа Динамо, и победа Шахтера оцениваются одинаковым коэффициентом - 2,65. На ничью дают 3,40.

В конторе bet 365 выставила что на победу киевлян, что на победу Шахтера дают коэффициент 2,60, на ничью — 3,40.

В конторе William Hill оценивают шансы на победу столичной команды в 2,55, на победу дончан — в 2,55, на ничью — в 3,25.

Прямая трансляция матча Динамо - Шахтер

Прямая телетрансляция матча на канале 2+2