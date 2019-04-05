Шахтер – Динамо: ставки букмекеров, где смотреть битву за полуфинал Кубка Украины

5 апреля 2019, 14:29

Букмекеры отдают предпочтение Шахтеру в новом противостоянии с Динамо.

Динамо, Шахтер 2
Шахтер и Динамо снова сразятся в Кубке Украины / УНИАН

В воскресенье, 7 апреля, в Харькове на арене Металлист состоится матч четвертьфинала Кубка Украины между донецким Шахтером и киевским Динамо.

Отметим, что раунд 1/4 финала состоит лишь из одного поединка, поэтому в случае мирного исхода будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут, а при необходимости — серия пенальти.

Комитет арбитров ФФУ назначил на матч грандов 37-летнего арбитра из Запорожья Максима Козыряцкого, которому будут помогать Александр Войтюк (Запорожье) и Владимир Володин (Херсон). Четвертый рефери - харьковчанка Екатерина Монзуль.

История противостояний

Ранее Шахтер и Динамо встречались друг с другом на разных стадиях Кубка Украины 14 раз. При этом 10 раз команды пересекались в финале турнира (Динамо побеждало в 2003-м, 2005-м, 2007-м, 2014-м и 2015-м, Шахтер - в 2002-м, 2008-м, 2011-м, 2017-м и 2018-м). При этом на стадиях кубкового плей-офф преимущество у подопечных Пауло Фонсеки (в полуфинале-2008/2009 — 2:0, в четвертьфинале- 2009/2010 — 2:0, в 1/8 финала-2011/2012 — 3:2 и в 1/16 финала-2012/2013 — 4:1).

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Напомним, что последние очные встречи соперников заканчивались с такими результатами:

03.11.18 (УПЛ) Шахтер - Динамо 2:1

03.08.18 (УПЛ) Динамо - Шахтер 1:0

21.07.18 (Суперкубок Украины) Шахтер - Динамо 0:1

19.05.18 (УПЛ) Динамо - Шахтер 2:1

09.05.18 (Кубок Украины) Динамо - Шахтер 0:2

Ставки букмекеров

В предстоящем противостоянии букмекеры отдают предпочтение Шахтеру.

William Hill принимает ставки на победу горняков с коэффициентом 1,80, а на Динамо - 3,75. Ничья в матче оценивается с вероятностью в 3,30.

В то же время компания PariMatch оценивает вероятность победы Шахтера с коэффициентом 1,80. На Динамо принимают ставки с показателем 5,00. На то, что матч закончится вничью - здесь принимают ставки на 3,80.

Мнения специалистов

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека считает Динамо очень сильной и хорошей командой.

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"Наши встречи всегда очень сбалансированы и сложны для обеих команд, зачастую в них решают маленькие детали. Подготовимся и продумаем, что важно сделать тактически, чтобы достойно себя показать", — цитирует Фонсеку официальный сайт "Шахтера".

Главный тренер донецкого Олимпика Вячеслав Шевчук думает, что победу одержит команда, которая подойдет к этому поединку в лучшем состоянии.

"Сейчас Шахтер в лучшем положении, в чемпионате у них большой отрыв от конкурентов. Поэтому для "Динамо" выиграть Кубок страны, обыграть Шахтер — это один из шансов, чтобы не получился провальный сезон. В любом случае сейчас после длительной паузы, важно кто в каком состоянии вернулся после матчей за сборную. Кто будет лучше подготовлен к матчу, тот наверно и выиграет этот поединок.

У "Шахтера" на данный момент выше уровень, чем у "Динамо" в плане класса и организации игры. Поэтому, я думаю, что все-таки "Шахтер" должен победить", - отметил Шевчук в комментарии Dynamo.kiev.ua.

Экс-тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо подчеркнул, что Динамо нужно выигрывать Кубок, потому что в чемпионате им тяжело будет догнать Шахтер.

"Горняки должны потерять 8-9 очков, и при этом киевляне должны набрать 100% в оставшихся матчах. Поэтому, я считаю, исход чемпионата практически решен. А вот в матче за кубок у киевлян должен быть особый настрой.

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Давайте будем говорить откровенно, Шахтер на сегодняшний день сильнейшая команда в Украине. Вот и все. У Динамо видите молодежь подходит, но ни каждый молодой футболист вырастит в хорошего мастера. И молодым футболистам нужно время, чтобы выйти на определенный и стабильный уровень. Правильно, что Хацкевич продолжает работать, не надо никого увольнять, он уже знает эту молодежь, знает на что способна команда.

Для меня фаворит Шахтер", - добавил Сабо.

Когда и где смотреть матч Шахтер – Динамо

Прямая трансляция матча Шахтер — Динамо начнется 7 апреля в 17:00 на телеканале Футбол 1. А начиная с 16:15, эксперты в Студии LIVE обсудят предстоящий поединок, а по окончании встречи подведут итоги.

Отметим, что в других четвертьфинальных парах Кубка Украины 7 апреля сыграют "Ингулец" (Петрово) — "Карпаты" (поединок состоится на стадионе "Ника" в Александрии), "Днепр-1" — "Ворскла" (телетрансляция — 17:00, Xsport) и "Львов" — "Заря" (14:00, "Футбол 2").

Напомним, в последний раз команды встречались 3 ноября 2018 года в Харькове в рамках 14-го тура УПЛ. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Паулу Фонсеки.

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