Шахтер — Динамо 2:1, подопечные Фонсеки одержали волевую победу в Харькове

"Шахтер" победил "Динамо" в Харькове / ФК "Шахтер"

В субботу, 3 ноября, в Харькове в рамках 14-го тура УПЛ был сыгран матч между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Паулу Фонсеки.

В первом тайме гости вышли вперед. На 44-й минуте Шапаренко без помех забил гол в ворота "Шахтера" после атаки по левому флангу.

Однако в начале второго тайма номинальные хозяева восстановил равновесие. Голом в ворота бывшей команды на 54-й минуте отличился Мораес.

А уже в самой концовке матча, в компенсированное время, "Шахтер" сумел вырвать победу. После удара Коваленко с 16-ти метров мяч залетел в дальнюю девятку ворот Бойко.

При этом на 90+1-й минуте удаление заработал Кендзера, сыгравший рукой. На поле произошла стычка между игроками команд.

"Шахтер" — "Динамо" 2:1

Голы: Мораес, 54, Коваленко, 90+6 — Шапаренко, 44.

"Шахтер": Пятов — Бутко, Кривцов, Ракицкий (Матвиенко, 59), Исмаили — Майкон, Степаненко — Болбат, Патрик (Коваленко, 78), Дентиньо (Тайсон, 46) — Мораес.

"Динамо": Бойко — Кендзера, Бурда, Пиварич, Миколенко — Буяльский (Гармаш, 84), Шепелев (Че Че, 79) — Цыганков, Шапаренко (Морозюк, 90+4), Сидклей — Вербич.

Предупреждения: Степаненко, Ракицкий, Мораес, Коваленко, Кривцов — Миколенко, Кендзера, Гармаш, Вербич

Удаление: Кендзера (Динамо) (повторное предупреждение).

Благодаря победе над конкурентами "Шахтер" увеличил преимущество в турнирной таблице над "Динамо" до восьми очков.

Напомним, ранее журналист рассказал, кто придет на смену Александру Хацкевичу в "Динамо".