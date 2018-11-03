Анонс матча Шахтер — Динамо: котировки букмекеров, где смотреть игру

3 ноября 2018, 12:10

Противостояние состоится в субботу вечером в Харькове.

В субботу
В субботу "Шахтер" сыграет с "Динамо", букмекеры считают фаворитами "горняков" / Скриншот с fcdynamo.kiev.ua

В суббота, 3 ноября, в Харькове в рамках 14-го тура Украинской премьер-лиги состоится матч между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

Игра состоится на стадионе Металлист, ее начало запланировано на 17:00, прямую трансляцию противостояния будет вести телеканал "Футбол 2".

У Динамо выбора форвардов фактически нет, еще и был дисквалифицирован венгерский футболист Тамаш Кадар, сообщает Football.ua.

"У "Шахтера" ситуация в этом аспекте противоположная. Травмированные Марлос (украинский футболист бразильского происхождения, атакующий полузащитник Марлос Ромеро Бонфин — Ред.) и Степаненко (полузащитник Тарас Степаненко — Ред.) взяли, да и восстановились аккурат перед игрой с "Динамо"…", — отмечается в материале.

Прогнозы букмекеров на матч "Шахтер" — "Динамо"

Букмекеры считают фаворитом матча донецкий клуб, контора William Hill принимала ставки на победу "горняков" с коэффициентом 1,70, на триумф столичной команды можно было поставить с коэффициентом 4,40, а на ничью — в 3,50. 

Ориентировочные составы "Шахтера" и "Динамо":

"Шахтер": Пятов — Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Майкон — Нем, Тотовицкий, Тайсон — Мораес;

"Динамо": Бойко – Кендзера, Шабанов, Бурда, Миколенко – Шепелев, Гармаш, Буяльский – Морозюк, Цыганков — Вербич;

Дисквалифицированы: Кайоде — Кадар.

В субботу
В субботу "Шахтер" сыграет с "Динамо", букмекеры считают фаворитами "горняков" / Скриншот с football.ua

Напомним, в июле "Динамо" на одесском стадионе "Черноморец" победило "Шахтер" в игре за Суперкубок Украины 2018 года со счетом 1:0. Единственный мяч в ворота донецкой команды отправил полузащитник киевлян Виталий Буяльский. 

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