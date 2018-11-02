Досрочный финал: стали известны результаты жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины

Динамо и Шахтер сойдутся в 1/4 Кубка Украины / УНИАН

В пятницу, 2 ноября, в Доме футбола прошла жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины по футболу.

Ее результаты стали достаточно неожиданными: в одном из противостояний 1/4 финала сойдутся гранды украинского футбола – донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Другие пары четвертьфиналистов выглядят так:

"Ингулец" — "Карпаты"

"Днепр-1" — "Ворскла"

ФК "Львов" — "Заря"

Базовым днем проведения четвертьфиналов является 3 апреля 2019 года.

Отметим, что "Шахтер" и "Динамо" встретятся в рамках 14-го тура УПЛ, игра состоится в Харькове, 3 ноября, в 17:00.

Напомним, что в 1/8 финала Кубка "Динамо" победило закарпатский "Минай", а "Шахтер" одолел "Олимпик".