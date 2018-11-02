Досрочный финал: стали известны результаты жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины

Результаты жеребьевки 1/4 Кубка Украины стали достаточно неожиданными.
В пятницу, 2 ноября, в Доме футбола прошла жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины по футболу.
Ее результаты стали достаточно неожиданными: в одном из противостояний 1/4 финала сойдутся гранды украинского футбола – донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".
Другие пары четвертьфиналистов выглядят так:
"Ингулец" — "Карпаты"
"Днепр-1" — "Ворскла"
ФК "Львов" — "Заря"
Базовым днем проведения четвертьфиналов является 3 апреля 2019 года.
Отметим, что "Шахтер" и "Динамо" встретятся в рамках 14-го тура УПЛ, игра состоится в Харькове, 3 ноября, в 17:00.
Напомним, что в 1/8 финала Кубка "Динамо" победило закарпатский "Минай", а "Шахтер" одолел "Олимпик".