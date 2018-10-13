В ФФУ определились с городом для проведения Кубка Украины по футболу

Славутич-Арена впервые примет Кубок Украины по футболу / Фото: ФК Заря

Стадион Славутич-Арена в Запорожье будет в мае 2019 года принимать у себя в гостях финал Кубка Украины по футболу сезона 2018/2019.

Как сообщает Федерация футбола Украины, этот город и стадион такого масштаба спортивное мероприятие будет принимать впервые.

Отмечается, что в 2010 году Славутич-Арена принимала Суперкубок Украины, в котором Шахтер победил симферопольскую Таврию со счетом 7: 1.

Также в ФФУ сообщили дату проведения товарищеского матча между сборными Украины и Турции. Игра состоится 20 ноября на стадионе Днепр-Арена в Днепре.

Как известно, победителем Кубка Украины в прошлом сезоне стал донецкий Шахтер, который в финале победил Динамо со счетом 2:0.

Напомним, в Федерации футбола Украины (ФФУ) на прокомментировали предложение организации Sport for all провести товарищеский матч между сборными Украины и России.