Минай - Динамо 1:3, обзор матча 1/8 Кубка Украины, видео голов

Момент матча / сайт ФК "Динамо"

В рамках 1/8 финала Кубка Украины гранд отечественного футбола, киевское "Динамо", играло в Ужгороде против клуба Второй лиги "Минай".

Однако счет в матче открыли как раз не маститые киевляне, а дерзкие закарпатцы. На 21-й минуте Смокоровский отдал пас в разрез Гегедоша, а тот с видимой легкостью пробил мимо вратаря Бущана – 1:0. До перерыва "Динамо" так и не смогло сравнять счет.

Главный тренер киевлян Александр Хацкевич решил действовать решительно и выпустил на второй тайм Буяльского и Гармаша. Уже на на 50-й минуте Пиварич хорошо прострелил на Шапаренко, тот ловко принял мяч и немедленно вколотил его в ворота "Миная". Следом, через четыре минуты, тот же Шапаренко забил второй гол "Динамо", получив пас из глубины поля едва ли не в штрафной и "расстрелял" вратаря Мелашенко. Окончательно добил хозяев поля Гармаш, который на 58-й минуте замкнул фланговый пас Пиварича — 1:3.

Затем киевляне успокоили игру и увлеклись перепасовкой, лишь изредка угрожая воротам "Миная". Матч так и закончился. Теперь "динамовцы" вышли в 1/4 финала Кубка Украины.

Статистика:

Минай — Динамо 1:3

Голы: Гегедош, 21 — Шапаренко, 50, 54, Гармаш, 58

"Минай": Мелашенко — Стасюк, Беца, Ощипко, Смокоровский (Нуриев, 62) — Кобин, Гавриленко, Лобода, Микуляк (Федак, 71), Пыняшко (Шпак, 83) — Гегедош

"Динамо": Бущан — Морозюк, Бурда, Шабанов, Пиварич — Андриевский (Че Че, 68), Шапаренко — Дуэлунд (Буяльский, 46), Смирный, Буэно (Гармаш, 46) — Супряга

Предупреждения: Гегедош, Гавриленко, Микуляк, Беца, Пыняшко, Лобода — Андриевский

Напомним, ранее сообщалось о том, что киевское "Динамо" сенсационно проиграло дома ФК "Львов".