Шахтер в тяжелейшем матче обыграл Динамо и вышел в полуфинал Кубка Украины: видео голов

Шахтер - Динамо / shakhtar.com

В Харькове, на газоне стадиона НСК Олимпийский, в рамках 1/4 финала Кубка Украины прошло очередное украинское "классико" - донецкий Шахтер сражался против киевского Динамо.

Уже на 9-й минуте "бело-синие" открыли счет. В штрафной Шахтера вспыхнул пожар - банальный вынос мяча Сергеем Болбатом перехватил Денис Гармаш, с ударом которого не сумел справиться Андрей Пятов - 0:1.

Сравнять счет горнякам удалось только в середине второго тайма - на 57-й минуте. Защитник Динамо Тамаш Кадар совершил за минуту две ошибки, которыми воспользовался Тайсон. Он обокрал венгра, после чего отдал пас на Мораеса, которому оставалось поразить пустые вороты.

Затем "устроили" похохотать оба автора голов. На 61-й минуте Гармаш сперва сфолил против Мораеса, а затем ударил того. Две желтые=красная от судьи.

Однако недолго Шахтер наслаждался численным превосходством. Имея желтую кариточку, он грубо подкатился под Шапаренко и тоже был удален с поля.

До конца второго тайма обеим командам так и не удалось выйти вперед. Матч, согласно регламенту Кубка Украины, плавно перетек в овертайм.

Было четко заметно, что и киевляне, и дончане сильно устали, потому особо не смогли преуспеть в атаках. На 114-й минуте Миколенко хорошо "раскрутился" на фланге, подал во вратарскую Шахтера, где Вербич затолкал мяч в ворота Пятова, но при этом подыграл себе рукой. Почему арбитр встречи гол и не засчитал.

Соответственно, судьба игры решалась в серии послематчевых пенальти. Андрею Пятову удалось взять два удара - от Миколенко и Шепелева. Шахтер победил 4:3 по пенальти и вышел в полуфинал.

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Напомним, ранее форвард Шахтера Жуниор Мораес получил украинское гражданство.