Чтобы спасти футболистов "Карпат" от разъяренных ультрас, пришлось вызывать спецназ

Массовые волнения ультрас львовских "Карпат", вызванные поражением команды в Ивано-Франковске в матче 3-тура Кубка Украины с "Прикарпатьем" (1:2), продолжились в Сокольниках Пустомытовского районе на Львовщине, где фаны на трассе остановили автобус "Карпат" и решили выяснить причины проигрыша в Ивано-Франковске.

Об этом сообщает председатель ОО "Варта1" Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

По его словам, другие обычные люди, заметившие этот конфликт с заправки, вызвали полицию, Патрульные попытались разобраться в ситуации, однако конфликт на дороге у Сокольников не прекращался в течение определенного времени.

Полицейские приняли решение вызвать подкрепление на место остановки автобуса футбольной команды. Чтобы не вспыхнула драка, на вызов прибыл спецназ полиции Львовской области. Люди, которые перекрыли дорогу автобусу и начали конфликт, были задержаны, а автобус с футболистами в сопровождении полиции отправили на базу "Карпат".

Напомним, 13 августа в матче чемпионата Украины "Мариуполь" разгромил "Карпаты" — 3:0, после чего ультрас львовского клуба очень эмоционально отреагировали на поражение и пригрозили игрокам устроить погром в случае проигрыша в Кубке Украины ивано-франковскому "Прикарпатью".