"Доктор Смерть" сделала нардепа Дубинского "лицом геморроя"

Александр Дубинский часто критиковал Ульяну Супрун / Фото УНИАН

Экс-руководитель Министерства охраны здоровья Ульяна Супрун жестко потроллила народного депутата от Слуги народа Александра Дубинского, фактически сделав его "лицом геморроя".

На свой странице в Facebook экс-чиновница дала советы, как побороть геморрой, и проиллюстрировала пост фотографией Дубинского, с которым у нее уже давно продолжается конфликт.

"В ближайшее время сообщу об успехе в судебном процессе относительно фейков Дубинского, а пока расскажем о приближенной теме – геморрое", - написала Супрун.

Как известно, Дубинский часто критиковал Супрун. В своих видеоблогах он называет экс-чиновницу "Доктор смерть". Супрун, в свою очередь, подала на него в суд за фейки.

Дубинский / Фото facebook.com/ulanasuprun

В Сети с восторгом восприняли пост Супрун и похвалили ее за чувство юмора.

"Фотка – бимба", - отметил Руслан Горовой.

"Обожаю вас читать!!! Троллинг высшего уровня!", - добавила Наталья Боброва.

"Госпожа Ульяна, я вас обожаю, непревзойденное чувство юмора))", - считает Татьяна Карпова.

"В рубрике тролль года - звание лучшего явно завоевывает Ульяна :)", - написал Владимир Денисенко.

Напомним, ранее народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский возмутил украинцев тем, что ел из судочка прямо в зале заседаний парламента. Позже он устроил словесную перепалку со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и предложил переименовать Слугу народа в Слугу МВФ.