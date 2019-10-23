"Новое шоу "КомикАдЗЕ": Арахамия с Дубинским собрались вместе пройти проверку на полиграфе

Давид Арахамия / Фейсбук Д.Арахамии

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия решил выполнить просьбу президента Владимира Зеленского и пройти исследование на детекторе лжи. Вместе с ним полиграф пройдет и депутат из той же фракции Александр Дубинский.

О своем решении Арахамия сообщил Liga.net, а Дубинский подтвердил эту информацию в Facebook.

"Сообщаю, со мной детектор будет проходить глава фракции СН Арахамия. Прямая трансляция в 20-00. Не попустите", - написал Дубинский в соцсети.

Результаты прохождения полиграфа станут известны в среду, 23 октября, в 21:00-21:30, прямой эфир будет на канале Дубинского в Youtube.

В Сети с иронией отреагировали на пост Дубинского:

"Опа... Новое шоу - "Комик_Ад_ЗЕ"", - прокомментировал Михаил Антонов.

"Отлично!!!!!Это в миллион раз круче, чем снятие депутатской неприкосновенности!", - считает Тарас Тицкий.

"Вначале пускай сдаст анализы, этот Арахамия", - пишет Валерий Беккер.

"Если полиграфолог будет связан с Приватбанком (в прошлом или сейчас), то я даже смотреть не буду)))", - добавил Дмитрий.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том что президент Владимир Зеленский лично звонил главе фракции Слуги народа Давиду Арахамии и требовал отправки нардепов из финансового комитета для прохождения проверки на полиграфе.

Читайте также"Я не девушка-шлюшка, а нардеп": Яценко отказался проходить проверку на полиграфе - видеоО том, что Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет проверить на детекторе лжи членов финансового комитета Верховной Рады, сообщал и нардеп Александр Дубинский. По его словам, причиной решения о проверке на детекторе лжи стало обращение в ОП нескольких депутатов, "которым не понравилось голосование членов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность т.н. "площадок Яценко" + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ/АРМА".