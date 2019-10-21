Возможный раскол в Слуге народа: у Зеленского насчитали 100 "верных" нардепов

У Зеленского рассказали, кто останется во фракции СН до конца / Фото РБК-Украина

На данный момент президентская партия Слуга народа имеет монобольшинство в Верховной Раде 9-го созыва, из-за чего чего украинский парламент критикуют и называют "машиной для голосования". В самой политсиле не исключают, что раскол возможен, и в этом случае во фракции останется 100 человек.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в окружении президента Владимира Зеленского, ядро фракции Слуга народа насчитывает примерно сто человек. В него входят "списочники", лояльные к президенту мажоритарщики, а также люди из условной группы "квартала", которая ориентируется на Офис президента.

"Это те, кто в случае каких-то расколов останутся во фракции до последнего. В их числе Арахамия, Корниенко, главы почти всех комитетов, почти все замглавы фракции. Это люди либо близкие к Зеленскому, либо прошедшие с командой всю президентскую кампанию", - сказал собеседник издания.

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Напомним, ранее бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал возможность досрочных парламентских выборов в Украине. По его словам, украинцы могут пойти на избирательные участки уже через год. Коломойский считает, что под угрозой выхода из фракции Слуга народа в Верховной Раде – около 100 человек.