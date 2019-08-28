"Слуги народа начнут бл*довать": Коломойский назвал причину досрочных выборов в Раду

Коломойский считает, что под угрозой выхода из фракции Слуга народа – около 100 человек / УНИАН

Бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал возможность досрочных парламентских выборов в Украине. По его словам, украинцы могут пойти на избирательные участки уже через год.

Коломойский считает, что под угрозой выхода из фракции Слуга народа в Верховной Раде – около 100 человек.

"То, что эту фракцию покинут разные группы и члены – это 100%. Вопрос – в каком количестве и к чему это приведет. Я не верю, что люди пошли туда за воплощением идеалов", - заявил бизнесмен в интервью Цензору.

По его мнению, "паршивыми овцами" будут прежде всего бизнесмены. Если фракцию покинет сотня нардепов, Украину ждут новые выборы: "Тогда через год в Украине будут новые выборы - даю свой прогноз. Только уже на базе полностью пропорциональной системы".

А главной причиной досрочных выборов в Украине будет "только одно - если "слуги народа" начнут бл*довать".

"А они будут точно бл*довать, вопрос в масштабах. И это нормальный человеческий процесс осознания, зачем вы пришли в парламент", - резюмировал Коломойский.

Напомним, 27 августа спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект о новом избирательном кодексе, который депутаты Рады проголосовали еще 11 июля.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, Владимир Зеленский может как подписать, так и наложить вето на новый Избирательный кодекс.