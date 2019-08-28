Коломойский предложил снять с России часть санкций

28 августа 2019, 12:03

Бизнесмен уверен, что Донбасс нужно возвращать сейчас и разрабатывать механизм уступок, чтобы вернуть Крым.

Игорь Коломойский
Коломойский назвал три условия для снятия санкций с РФ / dnepr.comments.ua

Игорь Коломойский считает, что Киев может предложить Москве снять часть санкций, которые касаются Донбасса. Бизнесмен уверен, что "это выгодная переговорная позиция" для Украины.

"… я считаю, что мы можем предложить им (России, - ред.) снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция. Надо возвращать Донбасс сейчас. Ну, а потом пройдет несколько лет, Россия неустойчива, там всегда возможна внезапная смена власти, и мы возьмем свое, если подготовимся. Если мы отработаем механизм уступок - наша земля в обмен на санкции, значит это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму", - сказал Коломойский в интервью Цензору.

Также он назвал три условия, при выполнении которых с РФ могут снять санкции по Донбассу.

"Три условия: когда на Донбассе наступит мир - это раз, когда Россия выведет свои войска - это два, когда мы восстановим контроль Украины над государственной границей - это три. После выполнения условий санкции снимаются", - заявил он.

Читайте такжеКоломойский пояснил, когда Зеленскому можно сказать "ауфвидерзейн"Коломойский говорит, что западные партнеры Украины хотят хотя бы частично эти санкции снять: "Особенно тяжело доказывать, когда наши западные партнеры видят, что мы сами не двигаем процесс урегулирования. Наша активная инициатива серьезно усиливает наш авторитет на Западе, мы создаем те самые правила, которые Россия будет вынуждена выполнять. Если Путин откажется от мира - вся ответственность на нем".

Напомним, украинский бизнесмен Игорь Коломойский в очередной раз заявил о том, что на Донбассе продолжается "гражданский конфликт", а не война.  По его мнению, "если бы не было конфликта, не было бы и российской регулярной армии".

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Донбасс Россия санкции Игорь Коломойский новости Украины
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