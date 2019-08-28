"Нет войны на Донбассе!": Коломойский озвучил рецепт завершения "конфликта"

Коломойский призвал "помогать Российской Федерации" / УНИАН

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в очередной раз заявил о том, что на Донбассе продолжается "гражданский конфликт", а не война. По его мнению, "если бы не было конфликта, не было бы и российской регулярной армии".

"Надо смотреть, что первично, а что - вторично. Мы с вами помним 2014-й год, как все начиналось. Сначала образовался конфликт, а потом уже эти все зеленые человечки из России, гиркины, привозные автобусы якобы дончан и луганчан, хотя на самом деле они были из-за поребрика. Они понимали, что нельзя упустить ситуацию и были более готовы, чем в 2004-2005 годах", - заявил бизнесмен в интревью Цензору.

Для решения ситуации необходимо развязать именно гражданский конфликт в Украине, считает Коломойский.

"Нет войны на Донбассе. Есть конфликт. Официально война не объявлена - значит, конфликт. У нас даже российские войска, когда вторглись, то войну не объявили. Мы оккупированы, да. Но основой всего является гражданский конфликт. Его нужно политическими методами снять с повестки дня - и тогда российским войскам придется сваливать. Вот почему я говорю сейчас о конфликте - с политической точки зрения", - сказал он.

Бизнесмен подтвердил, что когда нынешний президент Украины Владимир Зеленский говорит о мире, это и есть та самая стратегия выведения войны за рамки урегулирования гражданского конфликта.

"Давайте разберемся, почему нет мира? Казалось бы, в феврале было подписано второе Минское соглашение, после Дебальцево. Там четко написан план действий со сроками на 2015-2016 годы. Я недавно его смотрел, этот план действий, и говорю: давайте подведем итоги и создадим современную версию, как выполнен каждый пункт. Там есть вещи, которые действительно выполнены. Обмен пленными частично состоялся, осталось в плену несколько сот человек", - напомнил он.

Коломойский заявил, что "надо помогать Российской Федерации": "Что я самое главное хочу сказать? Российская Федерация при всей моей нелюбви к ней и к порядкам, которые там творятся, к режиму, она все-таки член ООН, член Совета безопасности, вернулась в ПАСЕ. Т. е. они как-то стараются соблюдать лицо, свой внешний облик, играть иногда по каким-то правилам. Но если Россия пытается быть цивилизованней, надо ей в этом помогать, найти, ради наших пленных, такие правила, которым она будет вынуждена следовать".

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"Третий этап - прекращение стрельбы. Это все в принципе реализуемо - но это ж не решение вопроса. Мы можем добиться прекращения стрельбы тогда, когда покажем всем путь - как выйти из этого конфликта", - резюмировал Коломойский.

Напомним, в начале августа Игорь Коломойский уже заявлял, что война на Донбассе является гражданским конфликтом, однако он перерос в горячую форму только благодаря России.