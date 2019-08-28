"Чтобы не было холодной войны": Макрон предлагает пересмотреть отношения с РФ

Макрон считает ошибкой "отодвигать Россию подальше" / Сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости пересмотреть отношения с Россией, чтобы избежать новой холодной войны. Об этом Макрон сказал в ходе выступления, посвященного вопросам внешней политики Франции.

В то же время Макрон не сказал, хочет ли он отменить санкции Евросоюза, наложенные на РФ из-за аннексии Крыма, пишет The New York Times. Однако, лидер Франции акцентировал на том, что новые санкции - "не в наших интересах". Он сказал, что пришло время "переосмыслить наши отношения с Россией". Вдаваться в подробности французский лидер не стал.

По его мнению, отодвигать Россию дальше - это "глубокая стратегическая ошибка". А "слабости и ошибки" Европы помогли России укрепить свой союз с Китаем и восстановить свое влияние в Сирии, Ливии и Африке, резюмировал президент Франции.

Читайте такжеМакрон вколотил гвоздь в гегемонию Запада и "построил глазки" ПутинуНапомним, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую восьмерку (G8). Позже во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.

Позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты будут работать над возвращением России в Большую семерку.