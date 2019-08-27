У Зеленского намекнули, что могут ветировать Избирательный кодекс

У Зеленского ждут документ с подписью Парубия / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский может как подписать, так и наложить вето на новый Избирательный кодекс. Об этом заявил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук.

"Если он (избирательный кодекс, - ред.) поступает в офис президента, мы кладем его на изучение. Далее возможно несколько вариантов. Первый - это подписание. Второй - это так называемое мягкое вето, то есть замечания президента, переход в ВРУ и голосование. Если принимается в 226 голосов, он считается проголосованным. Или так называемое хард-вето, тогда нам нужно 300 голосов для его преодоления", - заявил Стефанчук.

По его словам, сейчас уже вышли сроки для подписания избирательного кодекса спикером парламента.

"Я не знаю (подпишет ли президент Избирательный кодекс, - ред.). Парубий обещал подписать Избирательный кодекс уже давным-давно. Прошли уже все нарушения сроков. Прошли все сроки, связанные с выходом. Мы уже давно ждали: дайте нам посмотреть. Что я могу сказать, подпишет ли его президент? Мы не знаем, что там написано. Вывод в этом мы сможем сказать, когда кодекс выйдет из стен Верховной рады", - добавил представитель Зеленского в Раде.

Напомним, 11 июля 2019 года депутаты Верховной Рады после 17 неудачных попыток проголосовали за новую версию Избирательного кодекса. 12 июля представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что кодекс был утвержден с нарушением регламента парламента. Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель считает, что Избирательный кодекс нужно дорабатывать.