"Парадно-феерический формат": глава КИУ оценил новый Избирательный кодекс

22 июля 2019, 21:01

Эксперт считает, что парламент нового созыва обязан доработать важный документ.

Верховная Рада, открытие
Новый Избирательный кодекс должны будут доработать уже депутаты нового созыва / УНИАН

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель высказал мнение, что принятый прошлым созывом Верховной Рады Избирательный кодекс политики рассматривают "в парадно-феерическом или парадно-эмоциональном формате".

В оценке Избирательного кодекса я, мягко говоря, более сдержан. Избирательный кодекс кодифицированного законодательства, регулирующего вопросы проведения выборов, однако в нынешнем виде он не решает ключевых проблем на выборах. Поэтому считаю, что парламент IX созыва должен будет доработать кодекс. Если сейчас его не подпишут, мы потеряем около года работы. Ведь снова будет вноситься проект Избирательного кодекса, снова его засыпать правками, а потом снова нас ждет длительный период рассмотрения", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Кошеля, обязательным условием изменения кодекса является уменьшение роли рекламы на выборах. Он полагает, что политическую рекламу можно вообще запретить, поскольку она будет влиять на эффективность пропорциональной системы с открытыми списками.

Читайте также"Большой позор": у Зеленского заявили о нарушении при принятии Избирательного кодексаЭксперт высказал поддержку украинцам, проживающим зарубежом. Он полагает, что новый избирательный кодекс должен предоставлять возможность гражданам страны в любой точке земного шара иметь возможность сделать выбор. Для этого можно использовать опыт ряда стран. Например, во Франции голосуют по почте.

Кошель добавил, что новый Избирательный кодекс не регулирует вопросы прозрачности избирательных средств. Политические партии и кандидаты должны отчитываться о поступлении средств и расходы в формате онлайн.

И последним фактором объективности выборов глава КИУ считает расширение полномочий Центральной избирательной комиссии. Например, в Грузии ЦИК регулирует также выборы директором школ. Он считает, что такая система поможет минимизировать коррупцию.

"Сейчас Избирательный кодекс не регулирует многих сверхважных вопросов, в частности, тех, без которых роль новой системы будет минимизирована. Поэтому задачей парламента следующего созыва станет принятие второго этапа избирательной реформы с самыми принципиальными изменениями", - акцентировал спикер.

Напомним, 11 июля депутаты Верховной Рады после 17 неудачных попыток все-таки проголосовали за новую версию Избирательного кодекса.

Согласно документу, все партии на съезде, в котором приняли участие от 200 человек, обязаны утверждать общегосударственный список политсилы. Он уже, в свою очередь, дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Соответственно, выборы по "мажоритарке" ликвидируются как класс.

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