Глава КИУ объяснил, каких проблем надо ждать украинцам на выборах в Раду 2019

19 июля 2019, 00:56

Пока оснований говорить о проблемных избирательных округах нет.

Каких проблем надо ждать украинцам на выборах в Раду 2019
Каких проблем надо ждать украинцам на выборах в Раду 2019 / Reuters

Во время чата на Главреде глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель спрогнозировал, пройдет ли голосование 21 июля гладко.

"Нам следует ожидать традиционных проблем в мажоритарных округах, особенно там, где имеет место острая конкуренция между кандидатами. Я не исключаю, что могут быть попытки сорвать выборы на отдельных избирательных участках. Не исключаю, что могут иметь место фальсификации и применяться другие технологии", – отметил он.

Глава КИУ подчеркнул, что такие проблемы традиционно присутствуют в мажоритарных округах. По его словам, единственная надежда, что они не будут системными, и не найдется проблемных избирательных округов. Пока, добавил Кошель, если следить за ходом и характером избирательной кампании, оснований говорить о проблемных избирательных округах нет.

Читайте такжеЧем удивят результаты выборов, и за что будет схватка между Порошенко, Тимошенко и Вакарчуком"Но 21 июля мы можем получить весь спектр подобных технологий по фальсификации выборов на отдельных округах, где прежде всего будет очень острая конкуренция. К большому сожалению, проблемы в мажоритарной составляющей столь существенные (механизмы подкупа избирателей, искривление избирательной кампании с акцентом на так называемых "добрых делах", а не на политических стратегиях, использование политтехнологий), что для оздоровления политических и избирательных процессов стоит менять избирательную систему, что и было сделано в Избирательном кодексе", – резюмировал эксперт.

Напомним, 11 июля депутаты Верховной Рады после 17 неудачных попыток все-таки проголосовали за новую версию Избирательного кодекса.

Согласно документу, все партии на съезде, в котором приняли участие от 200 человек, обязаны утверждать общегосударственный список политсилы. Он уже, в свою очередь, дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Соответственно, выборы по "мажоритарке" ликвидируются как класс.

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Также ЦИК объявила количество человек, которые зарегистрировались в качестве кандидатов в депутаты Рады нового созыва.

Всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2761 человек. В одномандатных мажоритарных округах баллотироваться в Раду будут 3178 кандидатов (1439 - от партий, 1739 - самовыдвиженцы).

В новую Верховную раду выборы по старой системе пройдут в последний раз: 11 июля Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс, по которому выборы по "мажоритарке" отменяются, а партии обязаны утверждать общегосударственный список политсилы, который дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Проходной барьер на выборах в парламент по-прежнему остается на уровне 5%.

В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.

В пятницу, 19 июля, уже нельзя будет публиковать рейтинги партий, результаты опросов от социологов о поддержке политсил и отдельных кандидатов, но сами партии еще смогут проводить предвыборную агитацию. "День тишины" наступит 20 июля – в субботу политическим силам запрещено агитировать избирателя, а также показывать ему рекламу и распространять любую аудио-, визуальную или текстовую информацию, которая способна повлиять на волеизъявление граждан. Нарушением закона будут считаться даже не снятые к этому дню политические плакаты.

Избирательные участки в день выборов, 21 июля, откроются в 08.00 часов утра по киевскому времени, а закроются в 20.00. После этого ЦИК начнет подсчет голосов.

Важно помнить, что изменить место голосования избиратель может только до 15 июля включительно. В этом случае избирателю дадут только бюллетень по партийным спискам: голосовать как за "мажоритарщика", так и за партию будут иметь возможность исключительно граждане, голосующие по месту прописки, либо в пределах "родного" округа.

Напомним, что в день выборов избиратель не имеет права демонстрировать свой заполненный бюллетень – ни вживую, ни в социальных сетях. Это является нарушением тайны волеизъявления и карается наказанием до трех лет лишения свободы.

Не позднее 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов по спискам и в округах. А официально объявить результаты парламентских выборов Центральная избирательная комиссия, согласно закону, обязана не позднее двух недель после голосования. Следовательно, официальные результаты парламентских выборов в Украине должны появиться не позднее 10 августа.

Первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.

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