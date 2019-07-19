Глава КИУ объяснил, каких проблем надо ждать украинцам на выборах в Раду 2019

Каких проблем надо ждать украинцам на выборах в Раду 2019 / Reuters

Во время чата на Главреде глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель спрогнозировал, пройдет ли голосование 21 июля гладко.

"Нам следует ожидать традиционных проблем в мажоритарных округах, особенно там, где имеет место острая конкуренция между кандидатами. Я не исключаю, что могут быть попытки сорвать выборы на отдельных избирательных участках. Не исключаю, что могут иметь место фальсификации и применяться другие технологии", – отметил он.

Глава КИУ подчеркнул, что такие проблемы традиционно присутствуют в мажоритарных округах. По его словам, единственная надежда, что они не будут системными, и не найдется проблемных избирательных округов. Пока, добавил Кошель, если следить за ходом и характером избирательной кампании, оснований говорить о проблемных избирательных округах нет.

Читайте такжеЧем удивят результаты выборов, и за что будет схватка между Порошенко, Тимошенко и Вакарчуком"Но 21 июля мы можем получить весь спектр подобных технологий по фальсификации выборов на отдельных округах, где прежде всего будет очень острая конкуренция. К большому сожалению, проблемы в мажоритарной составляющей столь существенные (механизмы подкупа избирателей, искривление избирательной кампании с акцентом на так называемых "добрых делах", а не на политических стратегиях, использование политтехнологий), что для оздоровления политических и избирательных процессов стоит менять избирательную систему, что и было сделано в Избирательном кодексе", – резюмировал эксперт.

Напомним, 11 июля депутаты Верховной Рады после 17 неудачных попыток все-таки проголосовали за новую версию Избирательного кодекса.

Согласно документу, все партии на съезде, в котором приняли участие от 200 человек, обязаны утверждать общегосударственный список политсилы. Он уже, в свою очередь, дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Соответственно, выборы по "мажоритарке" ликвидируются как класс.