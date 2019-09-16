"Машина для голосования": экс-президент Польши раскритиковал работу новой Рады

Александр Квасневский прокомментировал работу Рады 9-го созыва / Фото УНИАН

Бывший президент Польши Александр Квасневский сделал несколько критических замечаний в адрес Верховной Рады Украины 9-го созыва.

В частности, польский политик считает, что нынешний парламент производит впечатление "машины для голосования", так как монобольшинство голосует за десятки законов ежедневно, при этом на каждый из них тратится от силы лишь 20 минут.

"Некоторые законы были подготовлены ранее. Думаю, они зрелые и можно за 20 минут (их принять, - ред.)", – сказал Квасневский ВВС-Украина во время форума YES в Киеве.

"Но если парламент начинает работать в таком стиле, то он говорит людям: "Мы не нужны, мы нужны только как машина для голосования, – отметил политик и назвал эту практику ошибочной. В "штамповании" законов Квасневский видит несколько рисков. В частности, таким образом снижается престиж парламента.

"Люди будут знать, что там никто ничего не понимает, не читает, только поднимает руки и все", - считает экс-президент Польши.

Кроме того, Рада следующего созыва сможет перенять эту практику, но уже "поднимать руки за антидемократические и страшные для народа законы".

"Я считаю, что парламентаризм связан с обсуждениями, дебатами, поправками к законам. Без этого парламент – лишь здание, куда приходят 450 человек и занимаются физкультурой", - резюмировал Квасневский.

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