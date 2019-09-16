"Машина для голосования": экс-президент Польши раскритиковал работу новой Рады

16 сентября 2019, 07:29

Александр Квасневский назвал практику "штампования" законов ошибочной.

Александр Квасневский
Александр Квасневский прокомментировал работу Рады 9-го созыва / Фото УНИАН

Бывший президент Польши Александр Квасневский сделал несколько критических замечаний в адрес Верховной Рады Украины 9-го созыва.

В частности, польский политик считает, что нынешний парламент производит впечатление "машины для голосования", так как монобольшинство голосует за  десятки законов ежедневно, при этом на каждый из них тратится от силы лишь 20 минут.

"Некоторые законы были подготовлены ранее. Думаю, они зрелые и можно за 20 минут (их принять, - ред.)", – сказал Квасневский ВВС-Украина во время форума YES в Киеве.

"Но если парламент начинает работать в таком стиле, то он говорит людям: "Мы не нужны, мы нужны только как машина для голосования, – отметил политик и назвал эту практику ошибочной. В "штамповании" законов Квасневский видит несколько рисков. В частности, таким образом снижается престиж парламента.

"Люди будут знать, что там никто ничего не понимает, не читает, только поднимает руки и все", - считает экс-президент Польши.

Кроме того, Рада следующего созыва сможет перенять эту практику, но уже "поднимать руки за антидемократические и страшные для народа законы".

"Я считаю, что парламентаризм связан с обсуждениями, дебатами, поправками к законам. Без этого парламент – лишь здание, куда приходят 450 человек и занимаются физкультурой", - резюмировал Квасневский.

Читайте такжеПочему парламент умерНапомним, 10 сентября народный депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко сравнила депутатов СН с "зелеными человечками", из-за чего у нее произошла в стенах парламента перепалка со спикером Дмитрием Разумковым. Затем на заседании Комитета Геращенко запретили появляться в Раде пять дней. Дальше решение должно было быть вынесено на рассмотрение в парламент. Однако, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что СН не будет выносить на рассмотрение Верховной Рады вопрос отстранения от пяти заседаний Ирины Геращенко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Верховная Рада голосование Слуга народа новости Украины Алесандр Квасневский
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:29
"Машина для голосования": экс-президент Польши раскритиковал работу новой Рады
07:15
Игорь Романенко: Россия будет рушиться, но Запад сделает все для ее сохранения
06:55
Сделка по Донбассу: что делать Зеленскому, чтобы избежать беды мнение
06:51
Волкер назвал причины, по которым Россия должна хотеть уйти с Донбасса Видео
06:34
Нашел свою Козерожку: астролог рассказал об отношениях Петросяна и его любовницы
06:03
Новая атака доллара: эксперт рассказал, когда "зеленый наберет вес" Видео
05:33
Сенегальские косы – самая модная прическа 2019-2020, которая творит чудеса - 45 фото Фото Видео
05:02
Черная дыра пытается "обрюхатить" Землю: мощный взрыв уничтожит планету - ученые
04:36
Анна Седокова без белья засветила аппетитные формы Видео
03:59
Ученые назвали полезные свойства чая
03:23
Политолог предупредил Зеленского о коварном и подлом плане Путина насчет Украины
02:40
Врач прокомментировала стереотип о связи секса и прыщей
01:52
Эксперт рассказал, какие испытания ожидают осенью Зеленского
01:31
Кардиолог перечислил самые опасные для сна позы
01:10
Астролог назвал лучший день сентября
01:09
Эксперт назвал главное условие для газовых договоренностей с РФ Видео
00:48
В Ровно 12-летняя девочка со свалки родила ребенка
00:27
Супрун взялась за старое, шарахнув по импотенции и проблемам с эрекцией
00:10
Танці з зірками 2019 4 выпуск онлайн: кто покинул проект Видео
15 сентября, воскресенье
23:58
В Крыму устроили выставку картин убитых боевиков ЛДНР
23:30
Волкер озвучил условия послабления санкций против РФ Видео
23:03
"Еще не принес прорыва": в Польше напомнили Зеленскому об эксгумации тел
22:39
В Британии из дома Черчилля украли золотой унитаз
22:16
Динамо – Десна – 1:2: киевляне потерпели сокрушительное поражение, видео голов Видео
21:55
Эксперт объяснил, почему Украина скатилась на дно рейтинга беднейших стран Европы Видео
21:26
У Зеленского назвали дату открытия моста в Станице Луганской
21:05
Жуткое ДТП под Киевом: грузовик протаранил легковушку, четверо погибших
21:00
Танці з зірками 2019: 4 выпуск 3 сезона смотреть онлайн Видео
20:31
Жириновский нашел вариант "достойного конца Украины".
20:15
"Зелику 95-ому": на Николаевщине осквернили памятник евреям, пригрозив Зеленскому Фото Видео
19:48
В Харькове после Марша равенства отлавливали и избивали его участников Видео
19:29
Гончарук рассказал, кто из топ-чиновников пойдет "в расход"
19:00
"Погреетесь в понедельник": синоптик обрадовала украинцев "теплым" прогнозом погоды Видео
18:49
Баканов рассказал о путче Порошенко и угрозе для Зеленского
18:26
"В последний раз": Гончарук объяснил, что не так с проектом госбюджета-2020 Видео
18:05
Сенцов поделился единственным тюремным фото
17:56
"Еб*нутая Супрун": Москаль рассказал, за что обложил матом экс-главу Минздрава Видео
17:31
Украина выдала Австрии скрывавшегося в Киеве педофила
17:23
Диоксид серы и оксид азота: стало известно о запредельном загрязнении воздуха в Киеве Видео
17:00
"Прогноз неутешителен": медик рассказал о "запредельной коме" Заворотнюк Фото Видео
16:40
Рост минималки и новый курс доллара: проект госбюджета-2020 внесли в Раду Видео
16:37
Политолог прокомментировал вероятность встречи Трампа и Зеленского
16:15
В Слуге народа рассказали, что сделают с выборами по открытым спискам
16:00
Начался чат с российским политиком и экономистом Андреем Илларионовым
15:50
Гончарук назвал сроки начала новой программы сотрудничества с МВФ Видео
15:22
В Харькове во время ЛГБТ-марша произошли столкновения Фото Видео
14:52
Папа Франциск воодушевился после обмена пленными между Украиной и Россией Видео
14:47
Операция противопоказана: состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
14:33
В Слуге народа рассказали, что будет с законом о столице Украины
14:25
В Украине предупредили об угрозе ликвидации железных дорог Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять